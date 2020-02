Rauma kaavailee nappaavansa Aurajokirannan ykköstapahtuman – kaupunki haluaa järjestää vuoden 2024 Tall Ships Racesin

Rauman kaupunki on käynnistänyt järjestelyt voidakseen hakea vuoden 2024 The Tall Ships Races -tapahtuman järjestäjäksi.

Tavoitteena on hakea suurten purjelaivojen nuorisopurjehdustapahtuman järjestämistä Raumalle heinäkuussa 2024.

Tapahtuma järjestettäisiin Suojan satamassa sekä Laitsaaren ja Hakunin alueilla satamassa.

– Tapahtuma-alueelta on lyhyt matka kaupungin keskustaan, mikä mahdollistaa tapahtuman leviämisen laajemmalle alueelle, Rauman kaupungin matkailupäällikkö Irene Villanen toteaa kaupungin tiedotteessa.

The Tall Ships Races -kilpailu järjestetään vuosittain eri puolilla Eurooppaa. Suomen kaupungeista mukana ovat olleet Helsinki, Turku ja Kotka.

Viimeksi valtavat purjelaivat saapuivat Suomen vesille vuonna 2017, kun tapahtuma järjestettiin Turussa ja Kotkassa.

Kilpailun järjestäjänä toimii englantilainen Sail Training International -järjestö, jonka tavoitteena on mahdollistaa purjehduskokemukset ja -kilpailut nuorille kansalaisuudesta, kulttuurista, uskonnosta, sosiaalisesta taustasta tai sukupuolesta riippumatta. Suomen edustajana järjestössä toimii Suomen Purjelaivasäätiö.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Tapahtuma tuo kohdesatamaan noin 50 alusta pääasiassa nuorista koostuvine miehistöineen.

Raumalla suuret purjealukset viipyisivät 3−4 päivää. Tapahtuman arvioidaan houkuttelevan Raumalle yli 200 000 kävijää.

Turussa vuonna 2017 tapahtuman arvioidaan houkutelleen Aurajoen rannalle noin 544 000 suurten laivojen ihastelijaa.

– Tapahtuman kustannusarvio on noin 1,4 miljoonaa euroa. Kaupungin osuus on noin 700 000 euroa, joka jakaantuu usealle eri vuodelle. Loput kulut on tarkoitus kattaa yhteistyösopimuksilla ja sponsoroinneilla. Taloudellinen vaikuttavuus koko talousalueella tulee olemaan vähintään 15–20 miljoonaa euroa, matkailupäällikkö Villanen kertoo.

Hakemus The Tall Ships Races -kohdekaupungiksi 2024 on lähetettävä kilpailun järjestäjälle tammikuun 2021 loppuun mennessä. Vuoden 2024 kohdekaupungit julkistetaan toukokuussa 2021.