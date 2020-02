Turun ammattikorkeakoulu tarjoaa yksityisiä terveydenhuollon palveluja ensimmäisenä ammattikorkeakouluna Suomessa

Turun ammattikorkeakoulu on saanut ensimmäisenä ammattikorkeakouluna Suomessa luvan tuottaa yksityisiä terveydenhuollon palveluja. Sun hyvä elämä -nimisen kokonaisuuden alle sijoittuvat palvelut ovat avautuneet sekä yksityisten asiakkaiden että yritysten ja yhteisöjen käyttöön.

– Palvelut toteutetaan asiantuntijapalveluna tai opiskelijatyönä ammattilaisen ohjauksessa. Terveydenhuollon opiskelijamme ja opettajamme auttavat huolehtimaan kaikenikäisten hyvinvoinnista ja ohjaavat heitä terveellisiin valintoihin, kertoo Turun AMK:n Terveys ja hyvinvointi -sektorin koulutusjohtaja Anne Isotalo.

Turun AMK:n terveys- ja hyvinvointipalvelut ovat jatkossa kenen tahansa varattavissa ja hyödynnettävissä. Toimintaa on jo syksystä asti testailtu. Valittavina on fysio- ja toimintaterapian palveluja sekä laboratoriotutkimuksia, näytteenottoa ja analysointia. Lisäksi tarjolla on kuntotestauksia, liikkumista ja toimintakykyä ylläpitävää ohjausta sekä esteettömän ja turvallisen asumisen neuvontaa. Terveys- ja liikunta-analyysit ja -arvioinnit viitoittavat tietä terveellisiin elämäntapoihin ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

– Nyt on mahdollisuus luoda opiskelijoille oppimisympäristöjä. Ei ole tarkoitus kilpailla muiden terveydenhuollon tarjoajien kanssa, vaan olla täydentämässä palveluja. Tällä tavoin saamme annettua enemmän opiskelijoille, toteaa Turun AMK:n Terveys ja hyvinvointi -sektorin liiketoimintavastaava Susanna Mört.

Koska kyseessä ovat opiskelijat, jotka oppivat käytännön työelämätaitoja, näkyy tämä myös terveydenhuollon palvelujen hinnoissa.

– Hintataso on kilpailukykyinen, sitä ei poljeta alas. Kyseessä on kuitenkin opiskelijatyö, joten yhtä ripeästi ei asiakasta palvella kuin ammattilaisen hoivissa. Hoidon laatu varmistetaan, mutta hintaa kompensoidaan opiskelijatyön mukaan, kertoo Mört.

Turun AMK:n terveys- ja hyvinvointipalveluihin ei ole mahdollisuutta saada Kela-korvauksia.

– Kela-korvaus ja vakuutusasioita selvitellään. Näihin puoliin täytyy panostaa. Tulevaisuus näyttää millaisiin toimenpiteisiin päädytään, Mört selkeyttää.

Suurin osa toiminnoista sijaitsee Kiinanmyllynkadulla Medisiina D -uudisrakennuksessa, esteettömän ja turvallisen asumisen palvelut Joukahaisenkadulla ICT-Cityssä. Suun terveydenhuollon palvelut aukeavat yksityisten asiakkaiden käyttöön myöhemmin tänä vuonna. Palvelukeskusten tilat ovat korkeatasoisia, ja niissä oleva tekniikka vastaa nykyajan vaatimuksia.