Vanhat vaatteet hyötykäyttöön - yhteistyötä poistotekstiilien lajitteluun

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) on käynnistänyt yhteistyön Valmennuspisteen sekä Varsinais-Suomen Työllistämisen Tuki VARTTI ry:n kanssa poistotekstiilien lajittelussa.

Lounaissuomalaisista kotitalouksista kerättyä poistotekstiiliä on alettu lajitella Turussa Valmennuspisteen toimitiloissa. Helmikuun aikana lajittelu aloitetaan Kaarinassa VARTTI ry:n toimitiloissa.

– VARTTI ry:n tarkoituksena on tarjota työtehtäviä poistotekstiilin lajittelussa vuoden aikana noin 80 henkilölle, kertoo toiminnanjohtaja Johannes Joutsenlahti.

Valmennuspiste siirtyi hoitamaan poistotekstiilin lajittelua samassa tilassa Kanslerintiellä, jossa aiemmin toimi Turun seudun TST:n pyörittämä Texvex-paja. Lajittelupaikassa tulee työskentelemään tänä vuonna noin 40–50 henkilöä.

– Turun kaupunki haluaa panostaa kaupunkistrategian mukaisesti kestävään kiertotalouteen. Toiminta Kanslerintiellä on jo käynnistynyt. Se saadaan pyörimään täysimääräisesti kevään aikana, kertoo Valmennuspisteen johtaja Ari Laaksonen.

Työllistämispalveluiden tavoitteena on vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä ja ehkäistä työttömyydestä aiheutuvia haittoja. Poistotekstiilien lajittelussa on tarjolla yleishyödyllistä matalan kynnyksen työtä. Kiertotalouden ennustetaan tuovan Suomeen tulevaisuudessa runsaasti uusia työpaikkoja. Valmennuspisteen ja VARTTI ry:n lajitteluun toimitetaan seudun kotitalouksien poistotekstiiliä, jota on kerätty LSJH:n ja yhteistyökumppanien vastaanottopaikoissa. Tällä hetkellä lajittelua on tehty LSJH:n oman henkilökunnan voimin poistotekstiilihallilla Turun Kärsämäessä. Poistotekstiiliä odotetaan tulevan tänä vuonna käsiteltäväksi noin 300 tonnia.

Tekstiili on materiaalina herkästi pilaantuvaa. Uudelleenkäyttö- ja kierrätysmahdollisuudet heikkenevät nopeasti, jos epäpuhtauksia ei lajitella pois tekstiilin joukosta pian keräämisen jälkeen.

– Tekstiilien lajittelu tarjoaa aidon mahdollisuuden työllistyä. Poistotekstiilien keräyksen laajeneminen valtakunnalliseksi ja tekstiilin kierrätyksen kehittyminen tuo alalle pysyviä työpaikkoja, kertoo LSJH:n prosessikehitysinsinööri Jaakko Zitting.

Tekstiilien esilajittelussa kosteat tekstiilit sekä muut keräykseen kuulumattomat jätteet erotellaan pois hyödyntämiskelpoisten tekstiilien joukosta. Samalla poimitaan sellaisenaan vielä käyttökelpoiset vaatteet ja kankaat tarjolle uudelleen käytettäviksi.

Uudelleenkäyttöön kelpaavaa poistotekstiiliä voidaan hyödyntää esimerkiksi työllistämispalveluiden pajatoiminnassa. Ompelu- ja verhoomotyöpajat tarjoavat työkokeilupaikkoja edelleen kymmenille ihmisille.

Loput poistotekstiilistä pyritään kierrättämään materiaalina.

– Turun seudulla valmistaudutaan käynnistämään pilottilaitos, jossa poistotekstiiliä avataan mekaanisesti kierrätyskuiduksi teollisuuden käyttöön, Jaakko Zitting selvittää.