”Viihtyisä seurusteluravintola on kuin olohuone” – Fredrik avaa ovensa Turussa

Ravintolakulttuuri elää murroskautta. Perinteiset yökerhot eivät enää houkuttele väkeä, ja ne ovatkin saaneet viime vuosina väistyä seurusteluravintoloiden tieltä. Ihmiset haluavat viettää aikaa ja tavata ystäviään tunnelmallisissa ravintoloissa hyvän ruuan ja juoman parissa.

– Pubien on sanottu olevan olohuoneen jatkeita, mutta uudet seurusteluravintolat eivät ole enää vain jatkeita vaan todellisia olohuoneita, joihin tullaan nauttimaan ja viihtymään, ravintoloitsija Tommi Avola sanoo.

Avola on työskennellyt ravintola-alalla jo yli kaksikymmentä vuotta ja nähnyt alan muutokset. Hän päätyi alalle vähän vahingossa aloittaessaan työt baarimikkona.

– Viehätyin alasta nopeasti. Sain olla päivisin vapaalla, kun muut olivat töissä. Työt veivät mennessään ja suoritin myös ravintola-alan opinnot.

Avola on ehtinyt työskennellä useissa Turun legendaarisissa yökerhoissa, kuten Operassa ja SK-ravintoloiden Primassa, Onnelassa, Puuterissa, Giggling Marlinissa, Apollossa ja Armaksessa sekä Fontissa. Ennen yrittäjäksi ryhtymistä Avola työskenteli neljä ja puoli vuotta ravintolapäällikkönä Tårgetissa, kunnes aika oli kypsä omalle ravintolalle.

– Varmasti jokainen alalla työskentelevä haluaa perustaa jossain vaiheessa oman ravintolan. Olimme jutelleet parin kaverin kanssa asiasta aina silloin tällöin ja etsineet pitkään sopivaa tilaa, kunnes Puutarhakadulla sijaitseva vanha pankkikiinteistö tuli vastaan. Kävimme katsomassa sitä elokuussa 2017 ja Arvo avasi ovensa seuraavan vuoden lokakuussa.

Sijainti on ravintolatoiminnassa menestymisessä ehdottomasti tärkeimpiä seikkoja. Portsassa sijaitseva Arvo on hieman ydinkeskustan ulkopuolella, mutta toisaalta vahvasti kehittyvällä ja kasvavalla alueella, josta on puuttunut viihtyisä kortteliravintola.

– Portsa on mielettömän hieno kaupunginosa, jossa yhdistyy vanha ja uusi. Se on myös nopeasti kasvava asuinalue, mikä on tärkeää yrittäjälle. Ei riitä, että tekee hyviä cocktaileja, jos ei ole asiakkaita. Uskon suurimman osan asiakkaistamme olevan portsalaisia, mutta Arvon maine on kiirinyt ja väkeä tulee viikonloppuisin taksilla kauempaakin.

Arvon perustamisen jälkeen tahti on kiihtynyt. Avola pyörittää yhtiökumppaneidensa kanssa Turussa myös Eerikinkadulla sijaitsevaa Nordic Pizza Companya sekä samassa rakennuksessa sijaitsevaa salakapakka Ullakkoa. Uusi aikuisten seurusteluravintola Fredrik avaa tällä viikolla ovensa osoitteessa Linnankatu 18.

Fredrik avautuu vanhaan, 1800-luvun lopulla rakennettuun Turun Säästöpankin juhlasaliin. Samassa tilassa on toiminut aiemmin muun muassa Bryssel, Showroom, Chic ja Kingi.

– Turussa on useita ravintoloita ja pubeja, mutta Arvon ja Fredrikin kaltaiset aikuisten seurustelupaikat ovat puuttuneet. Sellaisille on kuitenkin selvästi tilausta.

Fredrikin, Arvon ja Ullakon tarjonnassa näkyvät vahvasti viini, cocktail sekä oluet ja siiderit. Erityisesti cocktailit kiinnostavat Avolan mukaan asiakkaita, jotka panostavat tänä päivänä määrän sijaan laatuun.

– Klassikkococktailit sekä niistä muokatut modernit versiot ovat olleet pitkään nousussa. Myös alkoholittomien juomien määrä on moninkertaistunut.

Ravintoloiden pyörittäminen pitää miehen kiireisenä, mutta yhtiökumppaneiden ja henkilökunnan ansiosta aikaa jää myös perheelle ja harrastuksille.

Jotta kiireinen arki pysyy tasapainossa, Avola käy kuntosalilla ja pelaa kesäisin jalkapalloa, jota hän on potkinut lapsesta asti. Uusin harrastus on ranskan opinnot, jotka Avola aloitti Kaarinan kansalaisopistossa reilut kaksi vuotta sitten.

– En ollut koskaan ennen lukenut ranskaa enkä ymmärtänyt sanakaan, mutta kielten opiskelu ja etenkin kauniin kuuloinen ranska kiehtovat minua. Päiväkurssilla suurin osa on eläkeläisiä, mutta meillä on hyvä ryhmä ja innostava opettaja. Ranskan tunnit ovatkin huikea irtiotto normaali arjesta, Avola sanoo.

Seurusteluravintola Fredrikin avajaisia vietetään pe 21.helmikuuta kello 20 alkaen os. Linnankatu 18, Turku.