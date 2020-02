Turun terveysasemat siirtyvät yhteen varausnumeroon maaliskuussa

Turun terveysasemille tulee 2. maaliskuuta alkaen yksi yhteinen ajanvarausnumero. Numero on (02) 266 1130, ja se on tällä hetkellä keskustan terveysaseman puhelinnumero.

Kun yksi yhteinen numero otetaan käyttöön, Kirkkotien, Mäntymäen ja Mäntymäen ruotsinkielisen, Runosmäen ja Varissuon terveysasemien sekä Maarian ja Mullintien lähipalvelupisteiden ajanvarausnumerot poistuvat käytöstä.

Myös kuulo- ja puhevammaisille tarkoitettu tekstiviestipalvelu siirtyy yhteiseen numeroon, joka on keskustan terveysaseman tämänhetkinen tekstiviestinumero 045 739 65882.

– Valitsimme yhteiseksi ajanvarausnumeroksi keskustan puhelinnumeron siksi, että kyseinen numero on meidän suurimman terveysaseman puhelinnumero ja periaatteessa jo noin 70 000 ihmisen tiedossa, ylihoitaja Jaana Piispanen kertoo.

Ajanvarausnumeron palveluajat pysyvät ennallaan (maanantaisin kello 7.30–15.00 ja tiistaista perjantaihin kello 8.00–15.00).

Pansion ulkoistetun terveysaseman ajanvarausnumero säilyy ennallaan samoin kuin terveysasemien yhteydessä olevien hammashoitoloiden numero.

Maaliskuun toisesta päivästä alkaen terveysasemien puhelut hoidetaan yhteisessä puhelinpalvelupisteessä

– Kaikki terveysasemille soitetut puhelut menevät yhteen puhelujonoon ja puheluita on hoitamassa joka päivä 25 hoitajaa. Haemme muutoksella tehokkuutta ja helpotusta puhelinpalveluumme, Piispanen sanoo.

Turun kaupungin mukaan ajanvarauspuhelimen kielivalikon tiedotteet ovat saatavilla jatkossa kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Asiakas voi soittaessaan valita etukäteen terveysaseman, jos hän haluaa nimenomaan oman terveysaseman hoitajan soittavan hänelle

– Tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa kuntalaisten sekä yhteistyötahojen yhteydenottoa terveysasemalle ja samalla tarjota tasalaatuisempi palvelu kaikille asuinalueesta riippumatta. Asiakkaiden ei myöskään tarvitse tietää omaa terveysasemaansa, kun he haluavat varata ajan. Jatkossa on myös tarkoitus, että Turussa käytössä olevasta Omaolo-palvelusta asiakkaan täyttämät oirearviot siirtyvät suoraan ajanvarauspuhelimen puhelujonoon, kaupungin tiedotteessa sanotaan.

Terveysasemien yhteiseen ajanvarausnumeroon odotetaan tulevan noin 320 000 puhelua vuodessa.