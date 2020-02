Varsinais-Suomessa on halvat kesämökit ja kalliit pellot – Suomen kiinteistökauppa kiihtyy edelleen

Kiinteistökauppa on kiihtynyt, selviää Maanmittauslaitoksen tilastosta. Viime vuonna tehtiin 64 000 kiinteistökauppaa. Kauppojen määrä oli kolme prosenttia enemmän kuin vuonna 2018 ja suurin määrä vuoden 2011 jälkeen.

Varsinais-Suomessa metsätilakauppojen hinnat nousivat merkittävästi, kesämökkien hinnat laskivat ja pellon hinta oli kalleinta koko maassa.

Maanmittauslaitos kokosi vuoden 2019 kiinteistöjen kauppahinnat ja kauppojen lukumäärät. Kauppojen määrät ovat kasvaneet. Tiedot ilmenevät Maanmittauslaitoksen kiinteistöjen kauppahintatilastosta

Omakotitalojen hinnoissa on pientä laskua suurkaupungeissa. Mediaanihinta omakotitalolle Turussa on 229 000 euroa, joka on laskenut prosentilla aiemmasta vuodesta. Vastaavasti Vantaalla kauppahinta on 331 000 euroa, joka laski neljä prosenttia, Tampereella omakotitalon mediaanihinta on 265 000 euroa ja laskua on neljä prosenttia, ja Oulussa 182 000 euroa kolmen prosentin laskulla.

Suomen kalleimmat omakotitalot ovat Espoossa, jossa kauppahinta oli 465 000 prosentin laskulla aiemmasta vuodesta. Helsingin hinnat nousivat kohisten yhdellätoista prosentilla 416 000 euron mediaanihintaan.

Rantamökkien kauppahinnat ovat laskeneet laski lähes kaikissa maakunnissa, mikä on laittanut kaupanteon liikkeelle vilkkaammin.

Varsinais-Suomessa kesämökin hinta oli 123 000 euroa, joka on jopa 15 prosenttia halvempi hinta kuin vuonna 2018. Maan kalliimmat mökit olivat Uudellamaalla, missä mediaanihinta oli 170 000 euroa.

Mökkikauppojen määrä kasvoi viime vuonna tämän vuosisadan korkeimpaan määrään eli noin 3 700 kauppaan koko Suomen alueella.

Peltokauppa on vilkastunut koko maassa, mutta kauppahinnat ovat pysytelleet samoissa lukemissa kuin vuonna 2018. Viime vuonna tehtiin yli kahden hehtaarin peltokauppoja 674, joka on 20 prosenttia enemmän kuin aiempana vuonna. Kalleinta pelto oli Varsinais-Suomen maakunnissa, keskimäärin 11 800 euroa hehtaarilta. Varsinais-Suomessa peltohehtaarin mediaanihinta nousi 800 eurolla vuoteen 2018 verrattuna.

Vuonna 2019 koko maan peltokauppojen mediaanihinta nousi 0,7 prosenttia 8 900 euroon hehtaarilta.

Myös metsäkauppoja tehtiin merkittävästi enemmän, mutta koko maan mediaanihinnat jäivät vuoden 2018 lukemiin, vaikka maakuntien välillä oli suuriakin eroja. Yli kahden hehtaarin metsätilakauppojen määrä lisääntyi viime vuonna 23 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna ja kauppoja tehtiin miltei 4 700.

Kauppojen mediaanihinta oli 2 900 euroa hehtaarilta. Keskihinta nousi 0,7 % vuoteen 2018 verrattuna.

− Vaikka muutos on vähäinen koko maan tasolla, maakunnittainen vaihtelu on vuosien välillä suurta, tiedotteessa toteaa pelto- ja metsäkauppojen analyysin tehnyt johtava asiantuntija Esa Ärölä Maanmittauslaitokselta.

Esimerkiksi Varsinais-Suomessa keskihinta nousi 16 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja Kanta-Hämeessä hinta puolestaan laski 18 prosenttia.