Viemäri- ja vesijohtotyö haittaa liikennettä Amiraalistonkadulla

Turussa tehdään viemäri- ja vesijohtotöitä Amiraalistonkadulla. Työ aloitetaan keskiviikkona 12. helmikuuta puolilta päivin katkaisemalla läpiajoliikenne. Työn on arvioitu valmistuvan perjantaina 14. helmikuuta iltapäivällä kello neljän aikoihin.

Tarkempi paikka on Amiraalistonkatu 9. Kohta on suljettu moottoriajoneuvoliikenteeltä lukuun ottamatta kiinteistöihin ajoa. Kiertotie on järjestetty Malminkadun kautta.

Juttua muokattu: Liikennekeskus tarkensi työn alkamisajankohtaa.