Suolistosyövän uusiutumisriskin arviointi helpottuu – Turun yliopiston väittelijä löysi merkittäviä kudosaineita, jotka ennustavat uusiutumista

Turun yliopistossa on löydetty uudenlainen tapa arvioida etukäteen suolistosyövän uusiutumisen mahdollisuutta. Väittelijä Khadija Slik löysi tutkimuksessaan uusia kudosmerkkiaineita, jotka voisivat ennustaa paikallisen suolistosyövän uusiutumisriskiä.

Suolistosyöpä on yksi Suomen yleisimmistä pahanlaatuisista kasvaimista. Etenkin paikallisessa, suolen seinämän läpi levinneessä syövässä taudinkulkua on vaikea ennustaa, vaikka joitain korkean uusiutumisriskin tekijöitä jo tunnetaan.

Jo tunnettuja paikallisen suolistosyövän korkean uusiutumisriskin ennusmerkkejä ovat esimerkiksi kasvaimen aiheuttama suolen tukkeutuminen tai puhkeaminen, kasvaimen huono erilaistumisaste sekä syövän leviäminen suonirakenteisiin.

– Ennusteen arvioinnissa voidaan käyttää apuna niin sanottua mikrosatelliitti-instabiliteetti-analyysiä. Tarvitsemme kuitenkin uusia menetelmiä taudin uusiutumisriskin arviointiin, jotta leikkauksen jälkeiset liitännäishoidot osattaisiin kohdistaa tarkemmin juuri korkean uusiutumisriskin potilaisiin, Slik kertoo tiedotteessa.

Slikin väitöstutkimuksen päätulokset osoittivat, että paikallisessa suolistosyövässä immunohistokemian keinoin värjätyssä syöpäkudoksessa ezrin-proteiinin korkea ilmeneminen ja CDX2-proteiinin matala ilmeneminen ovat huonon ennusteen tekijöitä. Tämä havainto koski kuitenkin vain niitä potilaita, joiden syöpäkudos oli niin sanottujeni mikrosatelliittien suhteen stabiili.

Aiemmin on jo todettu, että syövän silmuilu eli silmuileva kasvutapa on yhteydessä suolistosyöpäpotilaiden huonoon ennusteeseen ja kertoo syövän aggressiivisuudesta. Slikin tutkimus osoitti, että integrin 4 beta -proteiinin ilmeneminen syöpäsilmuissa on yhteydessä syövän huonoon ennusteeseen paikallisessa suolistosyövässä.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Ezrin-, CDX2- ja integrin 4 beta -proteiinin värjäytyminen syöpäkudoksessa immunohistokemiallisin menetelmin voi tulevaisuudessa toimia apukeinona aiempien jo tunnettujen riskitekijöiden lisäksi paikallisessa suolistosyövässä. Tämä kuitenkin vaatii vielä uusia lisätutkimuksia suuremmilla aineistoilla, Slik huomauttaa.

Slikin väitöskirjan tutkimusaineistona oli 232 Turun yliopistollisessa keskussairaalassa vuosina 2005–2012 hoidetun paikallista suolistosyöpää sairastaneen potilaan kudosnäytteet. Näiden potilaiden parafiiniin valetusta syöpäkudoksesta valmistettiin niin sanotut monikudosblokit eli kudosmikrosiru. Potilaista oli kerätty myös tutkimuksen edellyttämät kattavat kliinispatologiset tiedot.

Noin 3000 suomalaista sairastuu suolistosyöpään vuosittain. Suolistosyöpä on kolmanneksi yleisin syöpä Suomessa. Kaksi kolmasosaa suolistosyövistä todetaan yli 65-vuotiaalla. Sitä esiintyy tasaisesti miehien ja naisten välillä.

Noin joka kolmas suolistosyövästä uusiutuu leikkauksen jälkeen. Lähes 80 prosenttia uusiutumisista ilmenee kahden vuoden sisällä. Ennuste riippuu ensisijaisesti siitä, kuinka laajalle syöpä oli ehtinyt levitä ennen leikkausta.

Uusiutunutta syöpää on hankala leikata parantavasti.