Taikuus vei Noora Karman mennessään

Taikuus on vienyt Noora Karmaa ympäri maailmaa, mutta lapsena hän ei haaveillut taikurin ammatista.

– Lapsena fanitin Timo-taikuria ja jotain temppujakin opettelin, mutta ei minusta taikuria pitänyt tulla. Halusin näyttelijäksi ja muusikoksi, Karma kertoo.

Hän muutti Suomesta Englantiin 18-vuotiaana tavoittelemaan unelmiaan. Karma opiskeli teatterikoulussa ja valmistui musiikin maisteriksi.

– Piano on soittimeni ja rakastan laulaa. Kävimme paljon kuuntelemassa keikkoja ja meillä oli omia bändikeikkoja. Opetin myös musiikkia, Karma kertoo.

Musiikin ohella hän alkoi kiinnostua yhä enemmän mentalismista ja taikuudesta.

– Psykologia on aina kiinnostanut minua. Tykkäsin lukea kavereilleni tarot-kortteja ja yliluonnolliset asiat kiehtovat minua. Tilasin kirjoja ja aloin harjoitella mentalismia, hypnoosia ja taikuutta. Hyvin nopeasti tajusin, että tämä on juttuni. Taikashow´ssa saan yhdistettyä musiikkia ja teatteria.

Karma kertoo, että tuohon aikaan naistaikurit olivat vielä harvinaisia.

– Nyt meitä alkaa jo onneksi olla enemmän, Karma hymyilee.

Kaikkiaan Noora Karmalla vierähti Lontoossa 12 vuotta. Ura taikuuden parissa urkeni ja hän teki Englannin lisäksi keikkoja ympäri maailmaa.

– Esiinnyimme muun muassa risteilyaluksilla, jotka matkasivat ympäri maailmaa. Esityksiä oli muutamana päivänä viikossa ja saimme kiertää eri maissa turistien mukana. Se oli kivaa aikaa, kun sai nähdä maailmaa, Karma muistelee.

Englannista tie vei Espanjaan. Teneriffalla hän asui kaksi vuotta ja esiintyi lähes joka ilta hotelleissa.

Espanjan jälkeen Noora Karma asui kaksi vuotta Dubaissa, jossa hän esiintyi paljon muun muassa yritysjuhlissa.

– Sain esiintyä Dubaissa prinsessan syntymäpäivillä. Isossa sirkusteltassa oli myös Arabiemiraattien kuningatar ja Englannin kuninkaallisia. Se keikka oli mieleenpainuva, Karma sanoo.

Esikoisen synnyttyä Noora Karma halusi palata takaisin Suomeen.

– Alku oli hieman kankea. En ollut työskennellyt Suomessa ja kielikin oli jo päässyt rapistumaan. Suomi on pieni maa verrattuna maihin, joissa olin esiintynyt. Pohdin riittääkö minulle töitä. Perustin firman ja aloin onneksi saada nopeasti keikkaa, Karma iloitsee.

Hän pääsi mukaan televisio-ohjelmiin ja sai myös omaa nimeä kantavan televisio-ohjelman.

Noora Karman mystiset esiintymiset aiheuttavat hämmennystä ja toisinaan jopa väärinkäsityksiä.

– Yhdistelen esiintyessäni taikuuden eri osa-alueita ja yksi niistä on hypnoosi. Hypnoosiin suhtaudutaan toisinaan epäluuloisesti ja ajatellaan, että hypnoosiin voi esimerkiksi jäädä, mutta näin ei ole. Ihminen ei vastoin tahtoaan vaivu hypnoosiin, joten mitään vaaraa ei ole. Käytän hypnoosia aina vain viihdetarkoitukseen, en esimerkiksi terapiamielessä.

Karma on huomannut, että eri maissa yleisöt eroavat tosistaan.

– Kulttuurit ovat erilaisia ja se näkyy erityisesti huumorissa. Esimerkiksi Englannissa huumori on hyvin sarkastista ja se ei samalla tavalla toimi Suomessa. Amerikkalainen yleisö on heti mukana, mutta suomalaiset lämpenevät hitaammin ja ovat ujompia, mutta tulevat kuitenkin mielellään lavalle avustamaan.

Karma esiintyy ympäri Suomea ja välillä arki kahden lapsen kanssa on hyvin kiireistä.

– Olen ollut käytännössä koko ajan yksinhuoltaja. Arki vaatii järjestelyä, sillä työkeikat painottuvat iltoihin ja viikonloppuihin. Onneksi tukiverkkoni on hyvä, Karma sanoo tyytyväisenä.

Vuoden alussa Noora Karma perusti nykyiseen kotikaupunkiinsa Sipooseen esittävien taiteiden koulun. Koulu tarjoaa lapsille ja nuorille koulutusta teatterin, musiikin, tanssin, sirkuksen ja taikuuden saralla. Karma on itse yksi koulun seitsemästä opettajasta.

– Tämä on ollut pitkään haaveeni. Projekti on ollut iso ja koulussa on jo sata oppilasta, Karma iloitsee.

Kiireen keskellä Karma rentoutuu parhaiten kotona.

– Rakastan vain olla kotona ja tehdä lasten kanssa tavallisia juttuja, kuten käydä elokuvissa. Arvostan tavallista arkea.

Maagikot-kiertue Logomossa 27. helmikuuta klo 19.