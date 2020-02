Oliko mallia otettu Ruotsista? – Arvokuljetusautojen rakenne eri länsinaapurissa, rahoihin ei päästykään arvioidussa ajassa

Hanne Yli-Parkas

Turun arvokuljetusryöstöstä yrityksestä epäillyt olivat syyttäjän mukaan ottaneet mallia tekoonsa Ruotsista. Teon aikoihin, vuoden 2002 tienoolla, länsinaapurissa oli tehty useampia arvokuljetusryöstöjä tai niiden yrityksiä.

Syyttäjän mukaan Turun ryöstö epäonnistui lähinnä siksi, että Suomessa arvokuljetuksiin käytetyt autot ovat rakenteeltaan erilaisia.

– Auton kyljestä on yritetty suoraan läpi rälläkällä, mutta siinä ei ole onnistuttu. Siksi heidän aikataulunsa on epäonnistunut, he olivat paikalla noin neljä ja puoli minuuttia ennen kuin joutuivat lähtemään pois, aluesyyttäjä Niina Merivirta kommentoi.

Erikoissyyttäjä Petri Vaaja puolestaan huomautti, että syytettynä oleva espoolaismies on tekoaikaan vaikuttanut Ruotsin suunnalla. Hän on saattanut siten saada tietoa arvokuljetusautojen rakenteista.

– Arvokuljetustila on auton takaosassa, mutta täällä on tullut yllätyksenä se, että tuosta kohtaa ei suoraan pääsekään sisään kuten Ruotsissa. Rakenteet ovat olleet toisenlaiset, Vaaja tiivisti, kun oikeudessa käytiin läpi todisteina kuvia rälläköidystä pakettiautosta.

– Aikaa on sitten kulunut enemmän kuin kellotettu. Ja kuten sanottu, välineet ovat olleet sellaisia, että rahoihin olisi päästy varmuudella käsiksi, jos autoon olisi menty toista reittiä, Vaaja lisäsi.

Syytetyn avustajan mukaan väärästä kohdasta rälläköinti puolestaan puhuu espoolaismiehen syyttömyyden puolesta.

– Syyttäjä monessa kohtaa kommentoi, että tekotapa viittaa siihen että miten näitä ryöstöjä on tehty Ruotsissa. Nyt kun saranoita on pyritty leikkaamaan väärältä puolelta irti, antaisi se osviittaa enemmänkin siihen, että tekijät ovat länsinaapurista, avustaja Ville Luoto kommentoi. Syyttäjä vaatii espoolaismiehelle seitsemän vuoden ja kuuden kuukauden ehdotonta vankeusrangaistusta.

