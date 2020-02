Leena Korja-Kaskimäki

Turun yliopiston kone- ja materiaalitekniikan ensimmäiset professorit on valittu. Konetekniikan professoreiksi valittiin Jussi Kantola ja Antti Salminen, materiaalitekniikan professoriksi Kati Miettunen.

Uusia tekniikan alan professuureja haki viime syksynä yhteensä 165 henkilöä.

– Saimme tehtäviin korkeatasoiset ammattilaiset, joiden osaaminen vahvistaa merkittävästi tekniikan tutkimusta Turun alueella. Olen myös varma, että uudet diplomi-insinöörikoulutuksemme saadaan laadukkaasti ja vauhdilla käyntiin, kun ensimmäiset opiskelijat saapuvat syksyllä 2020, vararehtori Mika Hannula sanoo. Hannula toimii tekniikan laajennuksen ohjausryhmän puheenjohtajana.

Jussi Kantola on toiminut vuodesta 2013 professorina Vaasan yliopistossa sekä muun muassa varadekaanina, laitosjohtajana ja yliopiston hallituksessa. Kantolalla on lisäksi monipuolista kokemusta työskentelystä ulkomaisissa yliopistoissa. Hän on parhaillaan vierailevana professorina Puolassa Poznan teknillisessä yliopistossa ja Thaimaan Bangkokissa Kasetsartin yliopistossa. Kantola aloitti Turun yliopistossa kuluvan kuun alussa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Antti Salminen on toiminut vuodesta 2008 professorina Lappeenrannan-Lahden teknillisessä LUT-yliopistossa. Hänellä on runsaasti kokemusta opetuksesta ja koulutuksen suunnittelusta sekä laboratorion johtamisesta. Salminen on nimitetty Turun Koneteknologiakeskuksen tieteelliseksi johtajaksi.

Kati Miettunen on toiminut akatemiatutkijana ja sitä ennen Suomen Akatemian tutkijatohtorina Aalto-yliopistossa vuodesta 2012 ja työskennellyt muun muassa post doc -tutkijana Lontoon Imperial Collegessa vuosina 2011–2012. Hän aloittaa tehtävässään 1. huhtikuuta.

Turun yliopisto jatkaa uusien konetekniikan ja materiaalitekniikan professorien rekrytointeja. Yliopisto on sitoutunut vähintään kymmenen uuden tekniikan professorin rekrytointiin.

Ensimmäiset kone- ja materiaalitekniikan tutkinto-opiskelijat Turun yliopisto ottaa ensi syksynä. Koulutuksiin voi hakea kevään yhteishaussa.