Lounaspaikka: Rehtiä lounasta sataman kupeessa

Marko Aaltosella on kolmenkymmenen vuoden kokemus ravintola-alalta. Viimeiset 12 vuotta hän on toiminut yrittäjänä. Marko´s Lunch & Catering tarjoaa lounasta ja myös pitopalvelua.

– Ehdin työskennellä pitkään kokkina sekä ravintola- ja vuoropäällikkönä eri ravintoloissa. Kun minulle tarjottiin tätä paikkaa, en pitkään miettinyt sitä, lähdenkö yrittäjäksi. Halusin jo muutosta työkuvioihinkin, Aaltonen muistelee.

– Tässä oli jo aikaisemmin lounasravintola, joten omaa paikkaa oli helppo lähteä pitämään ravintolassa.

Marko´s Lunch & Catering aukeaa arkiaamuisin kello kuusi. Lounasaika alkaa jo kello 10 ja lounasta saa kello 13.30 saakka. Asiakaspaikkoja ravintolassa on 45.

– Asiakaskuntamme on melko vakiintunutta, ja osa asiakkaista on käynyt ravintolassa jo vuosia. Asiakkaita saapuu ympärillä olevista yrityksistä, mutta lounaalle tullaan myös kauempaa.

– Vaikka paikka on pieni, lounaita meillä menee päivässä noin toista sataa. Minä vastaan lämpimästä ruuasta ja työntekijäni Ville Löf vastaa kylmän puolen tarjottavista ja tilauskakkujen teosta, Aaltonen kertoo.

Lounaalla on tarjolla kolme eri lämminruokavaihtoehtoa valittavaksi. Lounaaseen kuuluu lisäksi runsas päivittäin vaihtuva salaattivalikoima sekä juomat, itse leivotut leivät ja jälkiruokakahvi tai -tee. Aaltonen on jaotellut lounasvaihtoehdot keittolounaaseen, kotiruokaan sekä Aaltosen kuvailemana ”hieman parempaan” lounaaseen, joka voi olla esimerkiksi leike. Yksi vaihtoehto on vielä ruokaisa salaattilounas, joka tulee tilata etukäteen.

– Emme tarjoile annoslounaita, mutta annostelemme lämpimät ruuat linjalta. Tämä on meidän tapamme torjua ruokahävikkiä. Mikäli ruokailijalle jää nälkä, aina saa ottaa lisää.

Lounaalla noudatetaan neljän viikon mittaista kiertävää listaa kausituotteet ja myös asiakkaiden toiveet huomioiden. Aaltonen määrittelee tarjonnan peruslounaaksi ilman hienostelua.

– Meillä käy paljon autokuskeja ja raskaampaa työtä tekeviä henkilöitä. Lounaalla on tarjolla myös tuhdimpaa ruokaa. Yksi, mitä aina kysytään, on niin sanottu läskisoosi, myös kaalilaatikko ja paistettu maksa ovat kivunneet jälleen toivotumpien listalle.

Vierailupäivänä lounaalla oli tarjolla lihakeittoa, makkaralajitelma kermakastikkeella ja muusilla sekä chili con carne riisillä.

– Eri ruokavaliot on lounaalla huomioitu. Kaikki ruuat ovat laktoosittomia ja yksi annoksista on aina gluteeniton. Kasvisruokavaihtoehto on myös aina saatavilla keittiön puolelta, jos lounaslistalla ei sitä ole.

Riitta Salmi Testipäivänä tarjolla oli muun muassa perunamuusia ja makkaralajitelma kermakastikkeella.

Viime syksystä lähtien Aaltosella on ollut toinen lounasravintola Lemminkäisenkadulla HKScanin talossa. Asiakaspakkoja lounasravintolassa on 70.

– Lemminkäisenkadulla asiakaskunta muodostuu esimerkiksi lähialueen toimistotyöntekijöistä. Lounas on myös hieman erilaisempi, tarjolla voi olla esimerkiksi täytettyjä tortilloja, vokkeja ja nyhtöpossua.

Aaltosen yrityksen toiminnasta lounaan osuus on noin 60 prosenttia ja pitopalvelun osuus 40 prosenttia.

– Pitopalvelun puolella kysyntä kasvaa jatkuvasti. Pitopalvelua meillä on tarjolla Turkuun ja lähikuntiin.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.