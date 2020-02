Marika Anttila

Örön linnakesaari on saanut uuden matkailuyrittäjän vastaamaan vierasvene-, ravintola ja majoituspalveluista. Yrittäjänä toimii Nina Liski-Tirkkonen yhdessä miehensä Janne Tirkkosen kanssa. Parilla on kokemusta saaristoyrittämisestä kahdeksan vuoden ajalta. He ovat aiemmin työskennelleet ensin Nötöbodenissa Nötössä sekä myöhemmin Bodössä, jossa toimii vierasvenesatama ja Bistro-Cafe.

Toiminta Örössä alkaa kevään aikana. Kotisivut ja varausjärjestelmä avautuvat vielä helmikuussa jolloin tiedotetaan myös palveluiden alkamisen aikatauluista tarkemmin. Suunnitelmissa on pyörittää toimintaa jopa ympärivuotisesti.

– Suunnitelmissa on kehittää palveluita kattamaan ison osan vuotta, pyrkimyksenä ympärivuotinen toiminta. Haluamme myös saada saarelle lisää vakituisia asukkaita. Tavoitteena on että saarelle muuttaa lähitulevaisuudessa työn vuoksi 3-4 henkilöä lisää nykyisten ympärivuotisten asukkaiden lisäksi, sanoo Nina Liski-Tirkkonen Metsähallituksen tiedotteessa.

Örön saaren omistaa Suomen valtio ja sitä hallinnoi Metsähallituksen Luontopalvelut.

– Yrittäjän valinnassa ratkaisivat Örön tuntemus ja pitkäjänteisyys kehittää saarta. Näkemykset Örön tulevaisuudesta kohtasivat erinomaisesti yrittäjän kanssa, toteaa puistonjohtaja Harri Karjalainen Metsähallituksesta.

Juha Paju Örö sijaitsee Kemiönsaaren edustalla Saaristomeren kansallispuistossa.

Viime kesänä saaren matkailuyrittäjänä toimi vuoden mittaisella sopimuksella West Coast Seaservice Oy. Yrityksellä oli optio jatkaa toimintaa vielä tulevana kesänä. West Coast Seaservicen toimitusjohtaja Teemu Knuutila arvosteli viime kesänä rajusti Metsähallituksen antamia laskelmia saaren kävijämääristä. Knuutila totesi tuolloin, että saaren vuokrasta, sähköstä ja merivedestä tehtävästä vedestä syntyvät kulut ovat moninkertaisia moniin muihin kohteisiin verrattuna.

Örö sijaitsee Kemiönsaaren edustalla, noin puolen tunnin venematkan päässä Kasnäsin vierasvenesatamasta. Saaren päänähtävyyksiin kuuluvat hienosti säilyneet kasarmialueet, järeät Obuhov-tykit sekä eri-ikäiset puolustusasemat ja linnoitteet. Saarelta löytää ainutlaatuista luontoa, paahdenummet ja hiekkarannat ovat säilyneet lähestulkoon koskemattomina jo yli sadan vuoden ajan. Saari oli Puolustusvoiminen käytössä vuoden 2014 loppuun saakka. Metsähallitukselle siirtymisen jälkeen saari avautui yleisökäyttöön 2015.