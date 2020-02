Maakunnan perheoikeudelliset palvelut kootaan yhteiseen alueelliseen yksikköön maaliskuun alusta alkaen. Jatkossa Turun kaupunki tuottaa perheoikeudelliset palvelut Kaarinan, Kemiönsaaren, Koski Tl:n, Kustavin, Laitilan, Liedon, Marttilan, Maskun, Mynämäen, Naantalin, Nousiaisten, Paimion, Paraisten, Pyhärannan, Pöytyän, Raision, Ruskon, Salon, Sauvon, Someron, Taivassalon, Turun ja Vehmaan asukkaille. Perheoikeudellisia palveluita ovat isyyden ja äitiyden selvittäminen, lapsen ja puolison elatusavun turvaaminen, lapsen huollon ja tapaamisoikeuden turvaaminen, adoptioneuvonta, tapaamisten ja vaihtojen tuki sekä valvonta.

Uudistuksen tavoitteena on muun muassa tasapuolistaa alueella tarjottavia perheoikeudellisia palveluja, sillä pienemmissä kunnissa palveluiden lastenvalvojien ja olosuhdeselvityksiä tekevien työntekijöiden toiminta on voinut olla haavoittuvaa.

– Yksi työntekijä on hoitanut tehtävää tai se on ollut työntekijälle yksi tehtävä muiden työtehtävien ohella. Esimerkiksi kesäaikana palveluiden saatavuudessa on voinut olla pitkiä taukoja. Jatkossa palvelua saa tasapuolisemmin koko alueella, kertoo johtava lastenvalvoja Aino Hynninen Turun kaupungin tiedotteessa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Yksikön pysyvät toimipisteet perustetaan Turkuun, Saloon, Paraisille ja Laitilaan. Lisäksi asiakasvastaanottoja järjestetään muissakin alueen jäsenkunnissa erikseen sovittuina aikoina. Turussa yksikkö toimii alkuun Puutarhakadulla, kesästä lähtien Mäntymäessä.

Osa sopimuskunnista ja -kuntayhtymistä (perusturvakuntayhtymä Akseli, Kaarina, Kemiönsaari, Laitila, Lieto, Parainen, Raisio sekä Salo) luovuttaa uudelle perheoikeudelliselle yksikölle liikkeenluovutuksella nykyisen lastenvalvojapalvelunsa.Toiminnasta syntyvät kustannukset jaetaan sopijakuntien kesken asukaslukuun suhteutettuna.

Perheoikeudellisia palveluja tarjotaan jatkossa myös ruotsinkielellä, sillä perustettavassa yksikössä työskentelee kaksi ruotsinkielistä työntekijää.