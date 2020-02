Turkulaistutkimus: Ikääntyvien työntekijöiden liian pitkät yöunet saattavat vaikeuttaa työntekoa

Univaikeudet ja liian pitkät yöunet ovat yhteydessä heikompaan toiminnanohjaukseen ikääntyvillä työntekijöillä, osoitti Turun yliopiston tuore tutkimus. Toiminnanohjauksella tarkoitetaan kognitiivisia prosesseja, joita tarvitaan keskittymistä vaativassa ja tavoitteellisessa toiminnassa. Toiminnanohjaukseen kuuluvat esimerkiksi tiedon säilyttäminen työmuistissa, kyky vaihtaa joustavasti tehtävästä toiseen sekä tarkkaavaisuuden ylläpito ja säätely.

FIREA-tutkimuksen (Finnish Retirement and Aging Study) tutkittavista 54 prosenttia koki univaikeuksia vähintään kahdesti viikossa, vaikka suurin osa, 71 prosenttia, nukkuikin yleisesti terveyden kannalta riittäväksi katsotun ajan eli 7–9 tuntia yössä.

Tutkimuksessa selvisi, että etenkin vaikeus pysyä unessa ja päiväaikainen väsymys johtivat heikompaan toiminnanohjaukseen. Univaikeuksista kärsivien lisäksi myös pitkään, eli yhdeksän tuntia tai sitä enemmän, nukkuvat henkilöt suoriutuivat heikommin muistia ja toiminnanohjausta mittaavista testeistä kuin keskimäärin tai vähän, eli alle seitsemän tuntia, nukkuvat henkilöt.

– Tutkimuksen tulokset osoittavat, että paremman unenlaadun tukeminen voisi parantaa myöhäiskeski-iän kognitiivista toimintaa, kertoo tohtorikoulutettava Tea Teräs tiedotteessa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Monessa työssä tarvitaan organisointikykyä, ongelmanratkaisutaitoja sekä monen asian samanaikaista hallintaa, jotka edellyttävät sujuvaa toiminannaohjausta

– Koska toiminnanohjaus heikkenee iän myötä, ikääntyvien työntekijöiden univaikeudet voivat entisestään heikentää toiminnanohjausta ja siksi univaikeuksiin on tärkeä puuttua, toteaa FIREA-tutkimuksen johtaja professori Sari Stenholm.

Toiminnanohjausta käsittelevään tutkimukseen osallistui 289 ihmistä Varsinais-Suomen alueelta. Kaikki tutkittavat olivat vielä työelämässä ja iältään keskimäärin 62-vuotiaita. Univaikeuksia selvitettiin kyselyillä, unen pituus mitattiin liikemittarin avulla ja kognitiivisen toiminnan eri osa-alueita selvitettiin tietokonepohjaisilla ja kynä-paperitehtävillä.

FIREA on Turun yliopiston kansanterveystieteen oppiaineessa vuonna 2013 aloitettu tutkimus, jonka päätarkoituksena on selvittää elintavoissa, terveydessä ja toimintakyvyssä tapahtuvia muutoksia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä eläkkeellesiirtymisiässä. FIREA-tutkimuksessa on mukana kaikkiaan 6700 suomalaista kuntatyöntekijää.