Kaiteen korjaus haittaa liikennettä Hämeenkadun ja Uudenmaankadun risteysalueella

Turussa on luvassa kadunrakennustöitä Hämeenkadun ja Uudenmaankadun risteysalueella. Kaiteen korjaustyöt aloitetaan keskiviikkona 5. helmikuuta illalla kello kymmeneltä. Työn on arvioitu valmistuvan viimeistään kello kuudelta torstaiaamulla 6. helmikuuta.

Töiden takia ajokaistoja ja jalkakäytävä joudutaan sulkemaan. Töistä on haittaa ajosuunnissa satama ja Aninkaistenkatu. Lisäksi jalankululle on järjestetty kiertotie työmaan kohdalta. Paikalla on liikenneopasteet, ja työkoneita liikkuu muun liikenteen seassa.