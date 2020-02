Missä on paras paikka asua? – Know Your Hoods -hakukone laajenee Turusta Kaarinaan

Naapurustojen hakukone Know Your Hoods laajenee Kaarinaan. Palvelu auttaa muuttajia etsimään itselleen yhdestä paikasta parhaan paikan asua ja innostaa kaupunkilaisia tutustumaan oman kotikaupunkinsa monipuolisiin naapurustoihin ja tarinoihin.

Asuinpaikkaa hakeva voi valita itselleen tärkeimmät hakuehdot, kuten tarvittavat lähipalvelut, toiveet asuinympäristölle ja sopivan hintatason. Palvelu ehdottaa parhaiten sopivia naapurustoja, ja käyttäjä pääsee tutustumaan alueisiin ja niiden asukkaiden tarinoihin.

Palvelun on kehittänyt Startup-yritys Choose Your Future. Laajentaminen Turusta Kaarinaan on toteutettu yhteistyössä Kaarinan kaupungin ja Kaarinan Kehityksen kanssa. Palvelussa on tällä hetkellä 13 naapurustoa Kaarinasta ja 52 Turusta.

– Yhdistämme hakukoneessa avointa dataa, paikallistuntemusta ja asukkaiden tarinoita, toteaa tiedotteessa palvelua kehittävän yrityksen toimitusjohtaja Susanna Lahtinen.

Kaarinan kaupunki on ollut mukana alueen kuntien Töihin tänne! -kokonaisuudessa, jonka tavoitteena on houkutella uusia työntekijöitä Lounais-Suomeen. Know Your Hoods on pilotoitu osana Töihin tänne -hanketta.

– Know Your Hoodsin avulla potentiaaliset uudet asukkaat voivat löytää Kaarinan mielenkiintoiset naapurustot ja innostua muuttamaan alueelle. Kaarinan toiveesta palveluun kehitettiin uusi ominaisuus. Käyttäjät voivat tarkastella naapurustojen sivuilla myös myynnissä olevia tontteja, paikkatietopäällikkö Sami Kääriäinen.