Tulipalo vihanneshallissa saatiin nopeasti hallintaan Uudessakaupungissa

14 000 neliömetrin kokoisessa vihannespakkaamohallissa Uudenkaupungin Kalannintiellä syttyi tiistai-iltana sadevesiviemärin sulanapitokaapelistä lähtenyt tulipalo.

Palokunta ehti nopeasti paikalle, ja tallin kattorakenteissa syttynyt pieni palo saatiin nopeasti hallintaan, kertoo päivystävä palopäällikkö Kari Alanko.

– Tilanne on rauhallinen, eikä palo päässyt leviämään rakenteisiin. Suuri osa yksiköistä on jo kutsuttu pois, ja paikalla on enää jälkivalvontaa, Alanko summaa tilanteen kello 23.30 tiistai-iltana.

Ilmoitus suuresta rakennuspalosta tuli kello kymmeneltä tiistai-iltana, ja palopaikalle lähti yhteensä yli 20 yksikköä.