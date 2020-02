Lounaspaikka: Kotiruokalounasta Hirvensalossa

Alun perin Arvin grilli toimi vuosia Portsassa. Toiminta siellä päättyi ja nimikin ehti vaihtua, mutta Arvin grillistä alkunsa saanut Arvin pito ja lounas on toiminut nyt vuoden ajan Hirvensalon Suvituulitalossa. Suvituulitalo on Aivoliiton ja Parkinsonliiton yhteinen talo, jossa toimii liittojen keskustoimistot ja paikassa järjestetään myös esimerkiksi erilaisia kuntoutuskursseja. Arvin pito ja lounas on lounaspaikkana avoin kuitenkin kaikille.

– Täällä kuntouksessa olevat ovat usein täysihoidolla, ja heille teemme päivän kaikki ruuat. Mutta lounaalla käy myös muitakin, on rakennusmiehiä ja lähialueen asiakkaita, kokkina toimiva Mikko Thorel kertoo.

Aivan lähialueella ei muita lounasravintoloita ole, ja Thorel kertoo, että asiakkaat ovat hyvin löytäneet heidän lounaansa.

Mutta kuka se Arvi on?

– Arvin grilli toimi aikaisemmin Arvinkadulla, Portsassa, siitä nimi on lähtöisin, toinen kokki, Mikko Tiainen kertoo.

Marttiina Sairanen Haastattelupäivänä lounaspöydässä tarjolla oli porsaankasleria ja perunoita.

Arvin pito ja lounas tarjoaa lounaalla perinteistä kotiruokaa. Buffetpöydässä on päivittäin saatavilla useampaa vaihtoehtoa, josta vähintään yksi on aina kasvisruokaa ja vegaanista ruokaakin löytyy.

– Kurssiviikoilla erityisesti panostamme siihen, että yksi tai kaksi ruuista on sydänystävällisiä, vähäsuolaisia ja vähärasvaisia, Thorel kertoo.

Kokit kertovat, että lounaspöydästä löytyy päivittäin keitettyä perunaa ja vaihtelevasti joko riisiä tai pastaa. Niiden kanssa tarjotaan jotain kastiketta, esimerkiksi kanaa tai lihaa.

– Kasvisruuan suosio on myös selvästi nousussa. Pyrimme tekemään myös monipuolista kasvisruokaa ja käytämme esimerkiksi härkäpapua tai nyhtökauraa, kokit sanovat.

Buffetlounaan lisäksi ravintolasta saa myös annoslounaana viikon leikkeen. Keittiöstä saa tilattua myös esimerkiksi makkaraperunoita – mikä on muistona grilliajoista.

Nimensä mukaisesti paikka toimii paitsi lounasravintola myös pitopalveluna. Lisäksi ravintolasta lähtee päivittäin ruokapalveluna kuljetuksia vanhuksille.

Marttiina Sairanen Lounaaseen kuuluu myös salaattipöytä.

Kokit kertovat, että lounaslistat tehdään erikseen joka viikko. Tietyt piirteet niissä kuitenkin toistuvat.

– Maanantaisin on yleensä makkararuokaa, esimerkiksi makkarakastiketta tai makkapihviä. Tiistaisin on jotain jauheliharuokaa, kuten lasagnea ja torstaisin on aina hernekeittoa. Perjantaina on pyttipannua ja pihvipäivä sekä ranskalaisia, Tiainen kertoo.

Haastattelupäiväksi valikoituu perjantai ja tarjolla on ranskalaisia, pyttipannua, kermaperunoita sekä porsaankassleria. Kasvivaihtoehtona on kasvissosekeittoa. Lisäksi lounaaseen kuuluu salaattipöytä sekä kahvi ja jälkiruoka. Sekä kasvissosekeitto että lihavaihtoehto on maistuvaa. Porsaankassler on erittäin mureaa ja salaattipöytä monipuolinen.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.