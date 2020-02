Kolumni: Sometauko ohjaa yhdessäoloon

Ai te kaikki olettekin kännykässä, haen sitten myös omani, totesi teini, kun hän saapui olohuoneeseen. Ensimmäisellä kerralla huvitti, mutta kun sama lause toistui, harmitti. Pikkuhiljaa ruudut ovat alkaneet viedä aikaa yhä enemmän, myös aikuisilta.

Netin tarjonta ja sosiaalinen media alkavat nykyään olla yhä enemmän läsnä arjessa ja samalla myös sosiaalisissa tilanteissa. Arkea eletään yhä enemmän laitteiden kautta ja siitä todellisuudesta voi olla vaikea irrottautua omaan todellisuuteen. Yhdessä ollaan, mutta kännykkä kädessä. Tällaisissa tilanteissa ei kysellä kuulumisia tai jaeta omia. Pikemminkin voi kuulla jonkun somepersoonan blogikuulumisia tai puolitutun lomatarinoita. Toki perusteluna voi olla, että kännykkä on kädessä, koska sieltä tulee seurattua uutisia ja maailman kuulumisia, mutta usein sormi osuu myös somekanaviin.

Ilo oli huomata, että joulunaika katkaisi hyvin jämähtäneitä ruutuaikamalleja. Jouluna ollaan yhdessä ja perinteisesti myös erilaiset seura- ja lautapelit kuuluvat keskitalven lomailuun. Vielä hienompaa on nyt huomata, että tällä kertaa joulunaika teki voimakkaan vaikutuksen ja kokoonnumme edelleen säännöllisesti pelaamaan. Arkikiireidenkin keskellä on mukavaa huomata, että löytyy hetkiä, jolloin olemme kaikki kotona ja kokoonnumme yhteen – ilman digitaalisia virikkeitä. Klassikkopelit pitävät pintansa: Afrikan tähti, Kimble ja Alias. Kun säännöt ovat tuttuja, peliin voi nopeasti tarttua. Yksi kiireisen arki-illan hauskuuttaja on Uno. Peli on yksinkertainen, hauska ja koukuttava.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Digipelaaminen kasvattaa suosiotaan, mutta edelleen Tilastokeskuksen viimeisimmän vapaa-aikatutkimuksen mukaan (2017) yli puolet suomalaisista oli pelannut viimeisen vuoden aikana lautapelejä, perinteisiä korttipelejä tai seurapelejä.

Tämä on ehkä yksi tapa todeta, että kaipuu virtuaalitodellisuuden ulkopuolisiin kontaktiin ei ole kadonnut. Yhdessä halutaan edelleen puuhailla ja yhdessä vietetyistä hetkistä muodostuu arvokkaita. Ne ovat hetkiä, jotka muistetaan.

Marianne Mäkitalo

Kirjoittaja on toimittaja.