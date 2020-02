Pulkkamäkeä Turun keskustassa Aurakadulla – Pikkulaskiaisessa parhaimmuuden ratkaisevat tyyli ja asenne

Viime viikkojen talvisäitä seuratessa on vaikea uskoa, että Turussa valmistaudutaan Suomen suurimpaan talvifestivaaliin, Pikkulaskiaiseen. Tapahtuman keskiössä on nimen mukaisesti mäenlaskukilpailu. Mutta ei hätää, tapahtuman tuottajatiimin ei tarvitse luottaa luonnon luomaan lumeen.

– Haemme edellisenä päivänä jäähalleilta 30 tonnia lunta ainakin alkuun. Lisääkin saa, jos on tarpeen, kertoo tapahtuman päätuottaja Niklas Rimpi.

Pikkulaskiaista on järjestetty Turussa jo vuodesta 1991 asti. Taustalla toimii Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry, ja tapahtumaa luotsaa kahdentoista hengen tuottajatiimi. Vapaaehtoiset mukaan lukien Pikkulaskiaisen eteen paiskii töitä noin 120 opiskelijaa.

Pitkistä perinteistä huolimatta Pikkulaskiainen on viime vuosina ottanut huiman kasvupyrähdyksen. Vielä 2012 osallistujia oli noin 4 500, mutta tänä ja viime vuonna on päästy jo yli 9000:n. Nyt tapahtuma on myyty loppuun jo ennakkoon, ja lippuja oli myynnissä 9 600.

Niklas Rimpi uskoo, että kasvua ei ole enää syytä tavoitella, sillä se tarkoittaisi jo siirtymistä hallimaiseen ympäristöön. Turun keskustan koko huomioon ottaen 10 000 opiskelijaa on jo melkoisesti katukuvassa – etenkin kun tapahtuma siirtyy tänä vuonna remontissa olevasta Puolalanpuistosta sekä Tuomiokirkkotorilta aivan ytimeen, Aurakadulle.

– On puhuttu, että voimmeko kasvaa enää ja että mitkä ovat Turun reunaehdot. Meillä on jatkoille käytössä jo kaikki Turun baarit, joissa artistit voivat esiintyä. Kasvun ja nyt keskustaan siirtymisen myötä tapahtuma on ottanut askelia eteenpäin tiedottamisessa.

– Teemme kaupungin kanssa ensimmäistä kertaa yhteistyötä. Sieltä on tullut hyviä vinkkejä tiedottamisesta, sekä kävijöille että tavallisille kaupunkilaisille.

Myös ympäristöstä on haluttu ottaa yhä enemmän vastuuta. Mukaan tuli Protect Our Winters Finland, joka haluaa pelastaa talvet toimimalla ilmastonmuutosta vastaan. Kansainvälinen liike pyrkii aktivoimaan erityisesti talviurheilun ystäviä ja talvilajien parissa toimivia yrityksiä. Konkreettisesti yhteistyö näkyy pullojen ja tölkkien kierrätyspisteissä, joista pullopantit ohjataan Pow Finlandin toimintaan. Myös tapahtuman appro-osioon liittyvät leimakortit on painettu tänä vuonna pienemmässä koossa ja uusiokäyttöisestä paperista – itse approkartat ovat nyt mobiilisovelluksessa. Festaritavaraa on saatu uusiokäyttöön Kesärauha-tapahtumalta. Koristeet säästetään ensi vuoteen.

Suurin osa ekoteoista on kuitenkin kävijöiden vastuulla. Juhlijoita kehotetaan viemään roskat roskiin ja tölkit kierrätykseen. Julkisten käyttöön kannustetaan busseihin neuvotelluilla alennuskoodeilla.

– Tiesimme, että meillä on resursseja tehdä paremmin, ja näin iso tapahtuma voi tehdä hyvää, Rimpi kertoo.

Kauppatieteitä opiskeleva Rimpi kertoo, että suuren tapahtuman järjestäminen antaa paljon arvokkaita taitoja työelämää ajatellen. Päätöksentekokyky, esimies- ja neuvottelutaidot sekä taloudellinen hahmotuskyky ovat kehittyneet, luettelee kolmena vuonna projektissa mukana ollut Rimpi.

– Minulla on 11 upeaa alaista, jotka ovat yhtä innoissaan tästä. Vaikka olemme kavereita, pitää yrittää olla tiukka, hän sanoo pilke silmäkulmassa.

Parasta aikaa myös kandintyötään kirjoittava Rimpi myöntää, että kun intohimolla tehdään projektia ja vastuuta on paljon, joskus päivät venyvät.

– Joskus pitää mennä sinne epämukavuusalueelle. Ja sinne haluankin mennä ja katsoa, mitä tulee vastaan.

Vakavien teemojen lomassa Rimpi muistuttaa, että Pikkulaskiaisessa kyse on hauskanpidosta.

Kuka tahansa voi tulla seuraamaan mäkitapahtumaa, jossa lasketaan mäkeä mitä erikoisimmissa asuissa ja mitä mielenkiintoisimmilla härveleillä. Tyyli ja asenne ratkaisevat.

– Kerran teekkareilla oli sauna ja kiuas suksien päällä. Saunoivat samalla kun laskivat, Rimpi muistelee.

Pääseekö Rimpi itse pulkalla tai muulla välineellä mäkeen?

– Laskeminen on varattu kilpailijoille, ja aika lailla hommissa menee se päivä.

– Teimme linjauksen, että kaikki meistä ovat töissä siihen asti, että lipunvaihto sulkeutuu. Sitten saamme ottaa rennommin.

Pikkulaskiainen Turun keskustassa 13. helmikuuta. Turun Sanomien suora lähetys Pikkulaskiaisen tunnelmista noin kello 14.