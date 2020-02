Voittorivin myyneen kioskin kauppias: "Voittouutinen nosti kyyneleet silmiin, tärisin ja tutisin ilosta" – Pikkukaupunkiin nassahti historiallinen jättipotti

Jussi Orell

Rebekka Härkönen

Uutinen historiallisen 15,6 miljoonan euron jättipotin osumisesta pikkukaupunkiin nosti ilon kyyneleet kauppias Mari Kohvakan silmiin. Voittorivi oli myyty hänen kioskistaan.

– Kyllähän siitä tunnepurkaus tuli, tärisin ja tutisin ilosta. Nyt on jo helpottanut, Kohvakka kuvailee.

– Joku meidän ihanista asiakkaista on saanut ennätysvoiton. Olen niin onnellinen ja iloinen hänen puolestaan.

Voittokuponki myytiin Uudenkaupungin Ketunkallion R-kioskista. Lännen Media tavoitti Kohvakan Raumalta, jossa tällä on toinen R-kioski.

Kaikkiaan Kohvakalla on takana 4,5 vuotta kioskikauppiasuraa.

– Suurin voitto, joka minun kioskeistani on myyty kauppiasaikanani, on kenovoitto 90 000 euroa. On tämä aika eri luokkaa, Kohvakka riemuitsee.

– Onhan tämä hienoa. Aina täällä valitetaan, että kaikki voitot kiertävät tämän kylän, iloitsi myös Ketunkallion R-kioskin myyjä Heidi Lännen Medialle.

Heidi haluaa esiintyä pelkällä etunimellään.

Voittajaa arvuutellaan

Heidi kertoo avanneensa R-kioskin sunnuntaina aamuyhdeksältä, päivä valkeni perushiljaisena.

– Ihan varmasti tällainen voittopotti tietää vilkasta päivää, Heidi arvailee.

– Tämä on sen verran pieni kylä, että varmasti tullaan kyselemään ja arvuuttelemaan, että kuka voiton vei.

Kauppias Mari Kohvakka on samaa mieltä. Hän arvioi, etteivät paikallisten arvuuttelut kuitenkaan johda voittajan henkilöllisyyden paljastumiseen.

– Epäilen, ettei nimi tule julki, vaikka voi se tullakin. Voittajan henkilöllisyyden paljastuminen voisi aiheuttaa kateutta ja muuta tuskaa tällaisella pikku paikkakunnalla.

Jättipotin osumisesta Kohvakan kioskiin tiedotettiin aamuvarhaisella ärräkauppiaiden infokanavalla.

– Kyllä jättivoitoista aina jonkinlainen piikki tulee pelaamiseen, Kohvakka arvioi voiton hyötyjä kauppiaalle.

Ärrällä ei tiedetä voittajaa

Heidi ei usko, että lottohistorian suurin voittaja tulee itse R-kioskille käymään. Voittaja pelasi elämänsä onnekkaimman lottokupongin tunnistautuneena, joten Heidin mukaan hän osaa varmasti toimia tämän kokoluokan potin edellyttämällä tavalla.

Heidin R-kioskin työssään tarkistamissa kupongeissa suurimmat voitot ovat olleen joitakin kymmeniätuhansia euroja.

– Olen heitä sitten ohjannut eteenpäin, jotta pääsevät lunastamaan voittonsa,

R-kioskilla ei tiedetä, kuka jättivoiton sai.

– No en ainakaan minä, Heidi nauraa.

Ketunkallion alue on vajaan 16 000 asukkaan kaupungin ydinkeskustan välittömässä läheisyydessä sijaitseva kauppa- ja palvelukeskittymä.

15,6 miljoonaa tilille

Veikkaus kertoo, että jättipotin voittaja käytti pelatessaan Veikkaus-korttia. Tämä tarkoittaa, että voitto napsahtaa hänen tililleen kolmen viikon karenssiajan kuluessa, kun hän on käynyt todentamassa henkilöllisyytensä esimerkiksi Veikkauksen verkkopalvelussa.

Edellinen historiallinen lottopotti pelattiin vuosi sitten keväällä 2019 Lohjalla. Tuolloin potti oli 15,5 miljoonaa euroa.

Lauantaina arvotun lottokierroksen oikea rivi oli 1, 2, 5, 8, 14, 19 ja 23. Lisänumeroksi arvottiin 31 ja plussanumeroksi 30.

Täältä historiallinen lottovoittorivi myytiin. Kauppias Mari Kohvakan ottama kuva Uudenkaupungin Ketunkallion R-kioskista.

Suomeen osunut 90 miljoonan voitto

Vaikka viikonlopun ennätyspotti tietää mukavaa lisätuloa jollekin, tavallisen loton jättipotit ovat vielä kaukana yhteiseurooppalaisen Eurojackpotin huimimmista voitoista. Viime elokuussa selvisi, että Siilinjärvellä Pohjois-Savossa oli pelattu Eurojackpotin 90 miljoonan euron maksimipotti. Alavoittojen vuoksi voittosumma nousi lopulta lähes 92 miljoonaan euroon.

Maksimipotti osui edellisen kerran kokonaisuudessaan Suomeen helmikuussa 2018, kun Loimaalla Varsinais-Suomessa pelannut porukka voitti jättipotin. Peli oli jaettu viiteen osaan, mutta ryhmässä oli neljä henkilöä.

Lottopotilla ei tiettävästi maksimirajaa

Veikkauksen tiedottaja Oskari Keskitalo kertoo, että kuluneen viikon 15,6 miljoonaa euroa on isoin potti, joka lotossa on ollut koskaan tarjolla.

– Jos tällä viikolla ei olisi löytynyt täysosumaa, ensi viikko olisi mennyt samalla potilla, Keskitalo kertoo.

Keskitalo ei muista, että lotolle olisi asetettu maksimipottia, niin kuin Eurojackpotissa on tehty.

Eurojacpotissa oli kuluvalla viikolla tarjolla 84 miljoonaa euroa. Koska täysosumaa ei löytynyt, ensi viikolla jaossa on pelin maksimisumma eli 90 miljoonaan euroa.

– Lotossa potin kasvaminen arvioidaan viikko viikolta.

Loton pelaaminen on vähentynyt jonkin verran, kun pelitarjonta on laajentunut.

– Osittain tämän takia lottopotin kasvattamisen kanssa edetään maltillisesti. Toisaalta tietenkin tahdomme tarjota uusia ennätyspotteja aina, kun on mahdollista, Keskitalo sanoo.

Veikkauksen mukaan ennätyspotit kasvattavat ihmisten peli-intoa, ja potin kasvaessa yleensä pelaaminenkin vilkastuu.

Juttua on päivitetty klo 11.24. Juttuun on lisätty tietoja mm. R-kioskikauppias Mari Kohvakan haastattelu.