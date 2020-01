Ruissalon telakka palkittiin hyvän rakentamisen palkinnolla

Ruissalon telakka palkittiin Turun hyvän rakentamisen palkinnolla. Palkintoperustelujen mukaan Ruissalon telakan rakennettu aluekokonaisuus edustaa elävää ja uutta kaupunkikulttuuria. Alueen kunnostamisessa ja uudisrakentamisessa on otettu hyvin huomioon alueen luonne ja historian arvostaminen ja kunnioittaminen.

– Telakan alueelle rakennettu kokonaisuus on luonut uuden mahdollisuuden kokea merellinen Turku. Paikka on oikea aarre keskusta-alueen ulkopuolella, sanoo kaupunkikuvatyöryhmän puheenjohtaja, kaavoituspäällikkö Paula Keskikastari kaupungin tiedotteessa.

Turun hyvän rakentamisen palkinto jaettiin ensimmäisen kerran viime vuonna, jolloin se myönnettiin Syvälahden monitoimitalolle. Vuosittain jaettavan palkinnon tavoitteena on nostaa laadukasta rakentamista ja onnistuneita kokonaisuuksia esille. Palkinnon voi saada viimeisen kolmen vuoden aikana valmistunut rakennuskohde, joka on toteutettu korkea-laatuisesti ja innovatiivisesti, tai joka on parantanut kaupunkiympäristön viihtyisyyttä. Saaja voi olla myös taho tai toimenpide, joka on edistänyt laadukasta rakentamista tai kaupunkisuunnittelukohde, jossa on onnistuneesti luotu puitteet hyvän elinympäristön ja viihtyisän kaupunkiympäristön syntymiselle.

Riitta Salmi

Telakan alue kuuluu Ruissalon ja Hirvensalon valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. Suunnitteluun on vaikuttanut myös se, että telakka sijaitsee Natura-alueella. Pääosassa telakka-alueen uudistamisessa on ollut alueen nykyinen toimija Alfons Håkans Oy. Muita mukana olleita toimijoita ovat olleet Forum Marinum, Turun kaupunki, Arkkitehtitoimi Leino ja Sigge Arkkitehdit.

Nykyisen Ruissalon telakan alueelle perustettiin Turun Veneveistämö vuonna 1889. Alueelle rakennettiin suuri veistämörakennus, konepaja, venesuojia ja mastosuuli. Vanha huvilarakennus toimi veistämön konttorina. Veistämö lopetti toimintansa vuonna 1954, ja rakennukset siirtyivät Turun sataman käyttöön. Satama luopui alueen hallinnasta vuonna 2013, jonka jälkeen suurin osa rakennuksista ja alueesta on myyty hinaajavarustamo Alfons Håkans Oy:lle.

Veistämösalina toimineessa Westin-salissa ja uudessa, modernissa Lindblom-salissa järjestetään yleisötapahtumia ja perhejuhlia. Telakka-alueella on edelleen myös telakointi- ja varustamotoimintaa, veneiden säilytystä, vierasvenesatama sekä veneveistämö. Parkki Sigyn on telakalla peruskorjauksessa vuoteen 2020 saakka.

Turun hyvän rakentamisen palkinto on kunniakirja, joka luovutettiin voittajalle Bryggman-seminaarin yhteydessä Turun linnassa tänään perjantaina.