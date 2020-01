Turku onnistunut työttömyyden hoidossa

Turun kaupunki on mielestään onnistunut hyvin työttömyyden hoidossa. Turussa on onnistuttu pienentämään työmarkkinatuen kuntaosuutta muutamien viime vuosien aikana useilla miljoonilla euroilla. Kuntaosuudella tarkoitetaan passiivisesta työttömyydestä koituvia maksuja. Kela laskuttaa maksamansa työmarkkinatuen kunnilta jälkikäteen. Turun kaupungin maksukertymä viime vuonna oli 19,4 miljoonaa euroa. Työmarkkinatukimaksu pieneni kaksi miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna.

Lisäksi Turku on parantanut työllisyysastetta, työttömien määrä on vähentynyt ja talous on jatkanut positiivista virettä. Myös pitkäaikaistyöttömyys ja nuorten työttömyys on pienentynyt. Kolmen vuoden aikana turkulaisten työttömyysaste on parantunut 3,9 prosenttiyksikköä, ja samalla ajanjaksolla tarkasteltuna pitkäaikaistyöttömyys on saatu puolitettua.

Hallituksen tavoitteena on työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin. Yhtenä keinona tavoitteen saavuttamiseksi aloitetaan työllisyyden kuntakokeilut.

– Turku on hyväksytty tänä vuonna alkavaan työllisyyden kuntakokeiluun, jonka myötä TE-toimistojen tehtäviä ja vastuuta asiakkaista siirretään kunnille, kertoo Turun kaupungin työllisyyspalvelujohtaja Riitta Uitto tiedotteessa.

Työllisyyden kuntakokeilun piiriin tulevat Kelan etuuksia saavat työttömät työnhakijat, jotka tarvitsevat henkilökohtaista monialaista palvelua. Muita painopisteitä ovat nuoret ja maahanmuuttajataustaiset työnhakijat.

– Tehtäviä ja asiakkaita tulee lisää. Suunnitelmat ovat kuitenkin jo hyvällä mallilla, ja tulemme entisestään tiivistämään yhteistyötä kaupungin sisällä ja esimerkiksi TE-palvelujen kanssa. Kokeilu on koko Turun kaupungin yhteinen projekti ja siihen ovat sitoutuneet kaikki toimialat. Kokeiluilla varaudutaan kuntien nykyistä laajempaan ja pysyvämpään työllisyydenhoidon malliin, Uitto jatkaa.