Turku käynnistämässä suunnittelukilpailun Kauppatorin ilmeestä

Turku järjestää suunnittelukilpailun Kauppatorin ja sitä ympäröivien katujen visuaalisesta kokonaisuudesta. Kilpailussa haetaan ehdotuksia torikokonaisuuden yhtenäiseen ilmeeseen sekä ideoita eri kiinteiden rakenteiden toteutettavaan muotoon sekä valaistukseen.

Maanantaina kokoontuva kaupunginhallitus saa esityksen kilpailuohjelman hyväksymisestä ja kilpailun käynnistämistä.

Kilpailusta toivotaan ratkaisua myös siihen, miten arkeologisissa kaivauksissa esiin tulleet rakenteet tai Turun historia huomioitaisiin tulevassa torin ilmeessä.

– Kokonaisuuden muodostaminen Kauppatorin visuaalisen ilmeen osalta on koettu erittäin haastavaksi. Suunnittelua on kuitenkin ollut tarpeen viedä eteenpäin osa-alueittain, jotta on voitu varmistua, että mikään jo toteutuksessa oleva rakenne ei estä muiden rakenteiden toteuttamista. Nyt käynnistettävän suunnittelukilpailun lähtötietona toimivat kaikki tähän asti tehdyt päätökset esimerkiksi paviljonkien ulkoasun ja kiveyksen värin osalta, projektijohtaja Janne Laine sanoo kaupungin tiedotteessa.

Kilpailun osallistujat valitaan ilmoittautuneiden työryhmien joukosta. Kilpailu on tarkoitus ratkaista ennen kesää. Ennen kilpailun ratkaisemista kaupunkilaiset voivat kommentoida valmiita kilpailutöitä.