Tomi Suvanto nousee Rauman vs. kaupunginjohtajaksi

Rauman kaupunginhallitus päättää ensi viikolla toimialajohtaja Tomi Suvannon nimittämisestä vs. kaupunginjohtajaksi. Varsinainen kaupunginjohtaja Kari Koski on ollut sairauslomalla joulukuusta lähtien. Suvanto on hoitanut Kosken tehtäviä tähän asti oman toimensa ohella.

Suvannon on määrä toimia kaupungin johdossa siihen saakka, että Koski palaa töihin tai uusi kaupunginjohtaja valitaan. Koski on jäämässä joka tapauksessa eläkkeelle ensi kesäkuun lopussa.