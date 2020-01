Naantaliin Ruonaan uudet kuntoportaat

Naantalin Ruonaan on valmistumassa uudet, 36 metriä pitkät kuntoportaat. Valaistusta vaille valmiit portaat sijaitsevat Kalevanlahdella Rantaruonankadun varrella. Portaissa on askelmia yhteensä 73, ja korkeusero on noin 13 metriä.

Kaiteisiin asennettavan ledivalaistuksen lisäksi portaiden päähän asennetaan vielä opastetaulu, josta löytyy esimerkiksi portaiden käyttöohjeita ja muuta tärkeää tietoa.

Naantalin kaupungin liikunta-alueiden työnjohtaja Mikko Kaareskoski iloitsee uusien portaiden sijainnista, sillä ne palvelevat kuntoilijoiden lisäksi Ruonan asukkaita. Portaita pitkin pääsee kätevästi oikaisemaan Ruonankadulle.

– Portaat ovat olleet jo nyt kovassa käytössä, eivätkä vain kuntoilijoiden toimesta. Ne ovat tarpeelliset myös alueen asukkaille, Kaareskoski sanoo.

Kuntoportaiden suunnittelu käynnistyi kuntalaisten kysynnän pohjalta. Suunnitteluvaiheessa tutustuttiin maakunnan muihin kuntoportaisiin, ja selvitettiin, mikä olisi esimerkiksi hyvä nousu ja kaltevuus portaille. Portaiden nousu ja etenemä suunniteltiin niin, että erikuntoisten olisi hyvä kävellä kuntoportaita pitkin. Etenemä on 47 senttimetriä ja askelman nousu 17 senttimetriä.

– Portaiden leveydessä otettiin myös huomioon, että niitä pääsee kulkemaan samanaikaisesti sekä ylös että alas, Kaareskoski sanoo.

Portaat on suunnitellut kaupungilla työskennellyt suunnitteluavustaja Pertti Vuollet. Rakentaja toimi Tehan Oy. Kuntoportaiden avajaisia vietetään huhtikuussa säiden ollessa keväiset, sillä kuntoportaissa ei ole talvikunnossapitoa.