Poliisi kaipaa havaintoja Somerolta anastetusta henkilöautosta

Somerolta anastettiin henkilöauto tiistai-illalla kello puoli seitsemän aikoihin. Kyseessä on valkoinen E-sarjan farmarimallinen Mercedes-Benz. Auton vuosimalli on 2010, ja väriltään auto on valkoinen. Poliisin mukaan auton rekisterinumero on SNH-564.

Poliisi kaipaa havaintoja Tehdastieltä anastetusta autosta. Asiaa tutkitaan moottorikulkuneuvon käyttövarkautena. Havainnot voi ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi, vihjepuhelimeen numeroon 0295417259 tai whatsappilla / tekstiviestillä numeroon 0504117655.