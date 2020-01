Alumiinikloridikonttiin vuoto Turussa – suolahaposta oireita neljälle henkilölle

Turussa on sattunut keskiviikkoaamulla vaarallisen aineen onnettomuus. Pelastuslaitos sai hälytyksen huolintaliikkeen pihalle Kopteritielle hieman ennen kello kuutta.

Tuhannen litran alumiinikloridikonttiin oli tullut vuoto.

– Trukin piikit olivat osuneet konttiin sitä siirrettäessä. Noin puolet kontin sisällöstä on päässyt valumaan rekan lattialle ja maahan, sanoo päivystävä päällikkö Kari Alanko.

Alumiinikloridi on nestemäistä ainetta. Aine höyrystyy, kun se on kosketuksissa veden tai kostean ilman kanssa, ja siitä muodostuu suolahappoa. Suolahappo aiheuttaa hengitystieoireita ja on vaarallista iholle.

– Neljä henkilöä oli saanut hengitystieoireita. He tunsivat kurkussa karheutta, joten heidät tarkistettiin paikan päällä, mutta jatkohoidolle ei ilmennyt tarvetta, kertoo Alanko.

Hälytys vaarallisen aineen onnettomuudesta annettiin suurena ja paikalle lähti 15 pelastuslaitoksen yksikköä. Kello puoli kahden jälkeen paikalla oli vielä viisi yksikköä.

Torjuntatyöt ovat parhaillaan käynnissä, ja Alanko arvioi niiden kestävän vielä parisen tuntia.

– Aine sidotaan kalkkiin, kerätään astioihin ja viedään muualle. Lisäksi tarkistamme, ettei ainetta ole päässyt sadevesiviemäreihin, kertoo Alanko töistä.

Pelastuslaitoksen mukaan tilanteesta ei aiheudu vaaraa lähiympäristölle eikä liikenteelle.