Arvelle tunnustusta kauppakorkeakoulujen alumnien kansainvälisessä listauksessa

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve on noussut 25:n vaikuttavamman johtajan joukkoon kansainvälisessä kauppakorkeakoulujen alumnien listauksessa. Yhdysvaltalainen AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) valitsi viidettä kertaa kauppakorkeakoulujen alumneja, jotka ovat pysyvällä tavalla vaikuttaneet maailmaan.

Turun yliopiston kauppakorkeakoulu on järjestön akkreditoitu jäsen. Arve valittiin kauppakorkeakoulun vuoden alumniksi viime syksynä.

Järjestö haluaa nostaa listauksella esiin alumneja, joiden työ toimii esimerkkinä tulevien sukupolvien johtajille. Arve saa kiitosta muun muassa kunnianhimoisesta ilmastotyöstä. Lisäksi häntä pidetään esimerkkinä kauppatieteellisen koulutuksen antamista valmiuksista työskennellä monipuolisesti eri tehtävissä.

– Olen erittäin otettu tästä nimeämisestä. Minulla on aina ollut palo rakentaa parempaa tulevaisuutta ja kaupunginjohtajana siihen on konkreettisesti paljon mahdollisuuksia. Ilmastotyö on laaja kokonaisuus kunnianhimoisia tavoitteita, tekoja, johtajuutta ja esimerkkejä turkulaisten ja samalla laajemmin koko alueen asukkaiden eteen. Samalla olemme voineet osoittaa maailmanlaajuisesti johtajuutta ja kannustaa kaupunkeja eri puolilla maailmaa toimimaan, Arve sanoo kauppakorkeakoulun tiedotteessa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Listaus on tähän saakka nostanut esiin yhteensä yli 200 kauppakorkeakoulujen alumnia, jotka ovat vaikuttaneet liike-elämään ja yhteiskuntaan. Tunnustuksen saaneilla on tutkinto jostain yli 850 AACSB-akkreditoidusta kauppakorkeakoulusta ympäri maailmaa. AACSB International on vuonna 1916 perustettu kauppatieteellisen koulutuksen verkosto, joka yhdistää kouluttajat, oppijat ja liike-elämän luodakseen seuraavan sukupolven johtajia.