Naantalin kaksi kivihiilikäyttöistä yksikköä suljetaan ensi kesänä

Turun Seudun Energiantuotanto TSE sulkee Naantalin voimalaitoksen kivihiilikäyttöisen kakkosyksikön ensi kesänä. Kakkosyksikkö suljetaan heinäkuun ensimmäisenä päivänä samassa yhteydessä kuin Naantalin ykkösyksikkö, jonka sulkemispäätös on tehty jo aiemmin. Molempien yksiköiden prosessit erotetaan sulkemisen jälkeen turvalliseen tilaan, ja lopullinen purku tehdään myöhemmässä vaiheessa.

Kakkosyksikön sähköntuotanto on 105 megawattia. Yksikkö on alun perin vuonna 1964 rakennettu lauhdelaitokseksi pelkkään sähköntuotantoon, mutta on sittemmin saneerattu myös lämpöä tuottavaksi laitokseksi.

– Naantalin kakkosyksikön käyttötarve on jäänyt vähäiseksi monipolttoainevoimalaitoksen eli Naantalin nelosyksikön valmistumisen jälkeen. Vähäisen käyttöasteen lisäksi sen käytön jatkaminen vaatisi jonkin verran investointeja, eikä tässä tilanteessa, jossa pyrimme kaikin keinoin irti kivihiilestä, investoiminen kakkosyksikön käytön jatkamiseen ole mielekästä, toteaa TSE:n toimitusjohtaja Maija Henell tiedotteessa.

TSE:n tuotantolaitosten operoinnista vastaa Turku Energia, ja täten myös Naantalin kakkosyksikön käyttövastuu on Turku Energialla.

– Naantalin kakkosyksikön sulkemisella ei ole henkilöstömme määrään liittyviä henkilöstövaikutuksia. Laitoksen käyttö on tapahtunut samalla henkilöstöllä, joka operoi TSE:n Naantalin kolmos- ja nelosyksikköä, joiden käytön osalta ei ole tullut merkittäviä muutoksia, kertoo toimitusjohtaja Timo Honkanen Turku Energiasta.

Naantalin voimalaitoksella on yhteensä neljä yksikköä, joista käyttöön jäävät kolmos- ja nelosyksiköt. Uusin, vuonna 2017 valmistunut monipolttoaineyksikkö käyttää pääpolttoaineenaan biopolttoaineita. TSE:n tavoitteena on luopua kivihiilestä polttoaineena, ja yhtiöllä on meneillään useita selvityksiä kivihiilen korvaamisesta ympäristöystävällisemmillä polttoaineilla.