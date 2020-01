Lounaspaikka: Tuorepastaa vuoden ympäri

Naantalissa on talvisena arkipäivänä hiljaista, mutta vanhan kaupungin sydämessä yhden puutalon ovi käy tiuhaan. Moni muu ravintola on sulkenut ovensa talveksi, mutta Hasta la Pastassa saa nauttia tuorepasta-annoksia ympäri vuoden. Näin on ollut siitä asti, kun ravintola avattiin nelisen vuotta sitten.

– Ensimmäinen kesä yllätti, ja talvi yllätti vielä enemmän, sillä kävijöitä riitti hiljaisessa kaupungissa silloinkin. Kesällä kävijät ovat enimmäkseen matkailevia lapsiperheitä. Talvella lounaalla käy paljon lähialueen työntekijöitä, keittiömestari ja nuori yrittäjä Vivian ”Viivi” Kirjonen sanoo.

Kirjonen perusti ravintolan yhdessä veljensä Kennethin kanssa, ja se avattiin asiakkaille vappuna 2016. Parikymppinen Kirjonen oli vasta valmistunut kokiksi ja haaveena oli perustaa oma ravintola. Sisarukset olivat valmiita ottamaan ison askeleen ja ryhtymään yrittäjiksi.

Marttiina Sairanen Lounas sisältää kaalisalaatin, talon leipää, tuorepasta-annoksen sekä kahvin tai teen ja jälkiruuan.

Taustatukena heillä oli yrittäjäkonkarit, Heli ja Tapio Kirjonen, jotka tunnetaan parhaiten Naantalin Aurinkoinen -kahvilaketjun perustajina. Vanhemmat olivat myyneet kahvilaketjunsa ja nyt heillä oli tilaisuus lunastaa lupauksensa.

– Kun myimme 2011 kahvilatoiminnan, lupasimme auttaa lapsia, jos he joskus perustaisivat oman ravintola, Heli Kirjonen kertoo.

Alussa koko perhe oli mukana, mutta nyt suurin vastuu yrityksen pyörittämisestä on siirtynyt Vivianille. Kenneth on siirtynyt syrjään ja keskittyy lääketieteen opintoihinsa. Heli ja Tapio Kirjonen sanovat häärivänsä taka-alalla, vaikka heitä näkeekin tiskin takana ja keittiössä. Kirjosten lisäksi ravintola työllistää kaksi kokopäiväistä työntekijää sekä lisäksi ilta- ja viikonloppuapulaisia.

Kirjosille oli selvää, että ravintola sijaitsee Naantalin vanhassa kaupungissa. Sen sydämessä oli tyhjillään tila, joka etsi uutta käyttötarkoitusta. Tila oli toiminut muutamaa vuotta aiemmin Aurinkoisen kesäkahvilana, ja Vivian oli pitänyt 2015 siellä kirppispäivänä pop up -kahvilaa.

Nimi ”Hasta la Pasta” syntyi pienen sanaleikin jälkeen. Ei se ihan oikeaa italiaa ole, mutta kuulostaa hauskalta ja vapaasti sen voisi osuvasti suomentaa ”pastalla nähdään”.

Leikkisä nimi sopii hyvin ravintolalle, joka on kuin italialainen perheravintola, mutta kuitenkin naantalilaisen perheen pyörittämä ja eri maiden makuja toisiinsa sekoittava.

Hasta la Pasta on erikoistunut Vivianin lempiruokiin eli tuorepastaan ja kakkuihin. Fettuccine-tuorepasta tulee helsinkiläiseltä Pasta Factorylta. Suosituin pasta-annos onkin poro-kantarellipasta, jossa nimensä mukaisesti on tuorepastan kaverina kylmäsavustettua poroa ja kantarelleja.

– Suosittuja ovat myös kylmäsavulohipasta sekä herkkusieni-tryffelipasta. Uusia pasta-annoksia tulee valikoimaan jatkuvasti, mutta myös vanhat suosikit halutaan pitää valikoimassa, Heli Kirjonen sanoo.

Pastan lisäksi ruokalistalla on viisi ruokaisaa salaattia, joista suosituin on caesar-salaatti broilerilla. Lisäksi tarjolla on itse tehtyjä kakkuja ja Venturato-erikoiskahveja.

Marttiina Sairanen Vivian Kirjonen rakastaa leipomista.

Lounasta on tarjolla tiistaista perjantaihin. Lounas sisältää raikkaan kaalisalaatin, talon leipää aiolin kera, pöytiin tarjoillun tuorepasta-annoksen sekä kahvin tai teen ja jälkiruuan.

– Joka päivä tarjolla on myös kasvisruokavaihtoehto ja myös koko lista on käytössä myös lounasaikaan. Myös erityisruokavaliot on huomioitu. Jos listalta ei löydy itselle sopivaa annosta, sellainen voidaan aina tehdä, Heli Kirjonen sanoo.

Testipäivänä tarjolla oli Koskenlaskija-kalkkunapastaa. Pehmeänmakuinen pasta oli sopivan ruokaisaa ja annoskokokin oli nälkäiselle lounastajalle juuri sopiva. Mainion lisän lounaaseen toivat talon kaalisalaatti ja leipä. Tuhdin annoksen jälkeen oli onneksi vielä tilaa jälkiruualle eli vegaaniselle marjapiirakalle ja kahville. Tällaisen lounaan vuoksi Naantaliin kannattaa ajaa kauempaakin.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.