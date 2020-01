Varsinais-Suomen huonokuntoisten siltojen määrä kasvaa – korjauksiin käytetään seitsemän miljoonaa euroa

Varsinais-Suomessa on useita korjauskustannuksiltaan suuria siltakohteita odottamassa korjausrahoitusta, tiedottaa Ely-keskus. Siltojen kunnon heikkeneminen on jatkunut jo vuosia ja huonokuntoisten siltojen määrä kasvaa joka vuosi.

Varsinais-Suomen siltojen korjauksiin käytetään tänä vuonna noin seitsemän miljoonaa euroa.

Tänä vuonna peruskorjataan ja uusitaan Varsinais-Suomessa 11 siltaa. Suurempien siltakohteiden lisäksi kesän kuluessa uusitaan teräsputkisiltoja ja tehdään myös pienempiä siltojen rakenneosien korjauksia sekä erilaisia siltoihin liittyviä ylläpitotöitä.

Huonokuntoisten siltojen ohella on painorajoitettuja siltoja. Niitä on Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa suhteessa enemmän kuin muualla maassa. Kuntoperusteisia sillankorjaustarpeita on kuitenkin niin paljon, ettei rahoitus riitä painorajoitettujen siltojen uusimiseen tai korjaamiseen.

Varsinais-Suomen alueella on 1 121 siltaa, joista huonokuntoisia siltoja on 95, tyydyttävässä kunnossa olevia siltoja on 546 ja painorajoitettuja siltoja on 38.

Merkittävimpiin siltojen uusimis- ja korjaushankkeisiin kuuluu Kaarinan Makarlan ylikulku- ja risteyssilta sekä Makarlan silta, jotka uusitaan huonon kunnon takia. Työ jatkuu viime vuodelta. Lillholmenin silta Paraisilla uusitaan sillan huonon kunnon ja painorajoituksen vuoksi. Työt alkavat suunnitelma- ja kaavatilanteen salliessa tämän vuoden syksyllä. Rekoisten silta Marttilassa korjataan ja samalla vahvennetaan sillan kantavuutta. Salon Vähäniemen silta korjataan ja Kuuttasuonjoen silta uusitaan. Huhkon sillat ja Pasalan alikulkukäytävät korjataan Raisiossa. Lisäksi rakennetaan uusi Raisionjoen ylittävä Huhkon kevyen liikenteen silta valtatien 8 viereen.