Burleskitaide innoitti turkulaisen Arita Mäkelän vaatesuunnittelijaksi

Arita Mäkelä kuvailee Turun Leafin vanhassa suklaatehtaassa sijaitsevaa Carniwear-ompelimoaan erityiseksi. Sitä se onkin, ateljeessa syntyy niin mittatilaustyöt kuin uniikit asut juhliin ja vaikkapa naamiaisiin. Carniwear on Mäkelän yrityksen tuorein laajennus.

Joulukuussa Mäkelälle tuli 13 vuotta täyteen yrittäjänä. Tätä ennen graafinen suunnittelija ehti työskennellä muun muassa muutamassa isossa mainostoimistossa, kunnes hän perusti graafisen suunnittelun toimiston Creepyn vuonna 2006.

Kankaat ja ompeleminen alkoivat kiehtoa yhä enemmän myös tekstiiliartenomiksi valmistunutta Mäkelää – niin paljon, että hän laajensi toimialaansa ompelutöihin.

Sysäyksen ammattimaiseen ompelemiseen antoi burleskiharrastus, josta on muodostunut Mäkelän kolmas intohimo ja myös työ.

Hän järjestää miehensä kanssa burleskitapahtumia Åburlesque-yhteistuotannolla.

– Tuotamme säännöllisesti burleskitapahtumia Turkuun sekä taiteidenyön aikaan että pikkujouluaikaan Logomoon.

– Nyt tammikuun lopussa järjestämme viidettä kertaa tipattoman kuukauden päätöstä, The Slippery River party -klubia Dynamoon, Mäkelä kertoo.

Mäkelää itseään kiinnostaa burleskissa lajin värikkyys, iloisuus, hauskuus ja vapaus.

– Sanomana on se, että kaikki ovat kauniita juuri sellaisina kuin ovat ja itseään pitää arvostaa. Burleski vahvistaa osaltaan itsetuntoa.

Mäkelä aloitti lajin vuonna 2012 burleskitanssiryhmässä, mutta nopeasti hän mielsi, että ei ole tanssija. Burleskitanssissa ei myöskään riisuta.

– Minua kiehtoo esityksissä myös riisuminen, aikuisten hauskuuttaminen ja tarinallisuus. Tykkään tehdä esityksistäni pieniä teatteriesityksiä.

Mäkelä loi roolihahmon – Dixie Muffinsin.

– Dixie on sellainen pikkuisen hömppä, joka saa hassutella ja tehdä hölmöjä juttuja. Aritana minun pitää olla asiallinen, Mäkelä hymyilee.

Mäkelä alkoi nopeasti vetää omaa burleskiryhmää ja valmistaa klubi-iltoja muun muassa jo lopetetussa Monk-ravintolassa. Tuotantotiimi Åburlesque perustettiin vuonna 2014.

– Burleskitapahtumien tuottaminen alkoi kiinnostaa minua yhä enemmän, vaikka esiinnyinkin ympäri Suomea ja esiinnyn edelleenkin. Haluan tarjota yleisölle laadukkaita ja viihdyttäviä iltoja. Tuotantotiimi on nyt kasvanut. Tapahtumat alkavat olla jo niin suuria, että kahdestaan niitä ei enää pysty järjestämään.

Vaikka burleski on edelleen marginaalilaji, on Suomessa alettu olla yhä vastaanottavaisempia burleskitaiteelle.

– Tavoitteenamme on haalia mukaan yleisöä, joka ei edes välttämättä tiedä, mitä burleski on. Monella voi olla tietty mielikuva tästä taiteenlajista. Haluan rikkoa stereotypioita. Tuomita ei voi, ennen kuin on nähnyt, mistä burleskissa on kyse, Mäkelä toteaa.

– Burleskiesiintyjiä on paljon, ja on hienoa, että Suomessa mukana on runsaasti myös miehiä.

Karnevaalitunnelma näkyy Mäkelän ompelutöissä. Ompelemisesta on muodostumassa tällä hetkellä hänen lempilapsensa.

– Vaikka graafinen suunnittelu on edelleen päätyöni, panostan yhä enemmän vaatesuunnitteluun.

Mäkelä opiskeli ja valmistui ompelukisälliksi ja mittatilausompelijaksi viitisen vuotta sitten. Nyt hän aloitti tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinnon opinnot.

– Olen innokas oppimaan. Toisaalta on myös mukava tavata saman alan ihmisiä ja verkostoitua. Suurin osa työstäni kun on kuitenkin itsekseen työhuoneella olemista. Tähtään tuotteillani myös kansainvälisille markkinoille. Opinnoista ja verkostoitumisesta on siihen apua.

Mäkelän tavoitteena on kiepauttaa vaatesuunnittelusta päätyö. 2018 hän julkaisi ensimmäisen mekkomallistonsa nimellä Birdie-Love. Asuissa kyse ei ole peruslinnuista, vaan jokaiseen kuvaan liittyy pieni vitsi.

– Mekoissa on yhdistetty graafista suunnittelua vaatesuunnitteluun. Mekkojen lintukuviot on tehty applikaatiotekniikalla. Kuviot ovat tavallaan kuin piirretty ompelukoneella kankaalle.

– Nyt kun alkoi ihana 20-luku, julkaisen uuden mekkomalliston. Suunnitelmissani on myös kehittää kaupallisempi mallisto, jota en ompele itse. Kun se lähtee myymään, voin keskittyä enemmän taiteellisempiin versioihin.

Åburlesquen The Slippery River party -klubi, burleskia, illassa on 9 esiintyjää, la 1.2. klo 21. Dynamo, Linnankatu 7.