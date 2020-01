Asiakkaat valitsivat Boren Suomen parhaaksi hostelliksi

Aurajoen länsirannalla sijaitseva laivahostel s/s Bore valittiin Suomen parhaaksi hostelliksi 2020. Valinnan teki Suomen hostellijärjestön hallitus hostelliasiakkaille suunnatun äänestyksen perusteella. Valinnassa painotettiin erityisesti hostellin ainutlaatuisuutta ja elämyksellisyyttä.

Turun kaupunki aloitti hostellitoiminnan vuonna 1960 valmistuneessa höyrylaivassa vuonna 2011. Entisen risteilyaluksen toiminta siirtyi matkailun palvelukeskuksesta Turun ammatti-instituutille vuoden 2018 alussa ja siitä on sittemmin rakennettu monialainen oppimisympäristö, jossa on päivittäin majoitustoiminnan lisäksi myös ravintola- ja kokoustoimintaa. Lisäksi eri alojen opiskelijat pääsevät laivassa edistämään opintojaan aidossa työympäristössä.

– Laivahostel S/S Bore on täydellinen esimerkki siitä, miten uniikkeja hostellit parhaimmillaan ovat. Boressa yöpyminen on jo itsessään ainutlaatuinen kokemus. Kun laivan vivahteikkaaseen historiaan on vielä yhdistetty oppimisympäristö, on elämys taattu. Suomen Paras Hostelli 2020-palkinto sopii Borelle myös ajoitukseltaan täydellisesti, sillä Boressa vietetään tänä vuonna laivan 60. juhlavuotta, toteaa Hostellijärjestön pääsihteeri Sanni Viirto tiedotteessa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Jane Iltanen

60-luvun risteilytunnelmaa henkivässä laivahostellissa on 120 hyttiä ja 250 vuodepaikkaa. 1–4 hengen hyteissä on oma suihku ja wc. Aamiaistarjoilua lukuun ottamatta Boren ravintolat toimivat tilausravintoloina. Kesäisin Boren aurinkokannella on kahvila avoinna päivittäin. Laivalla on kokoustiloja isojen ja pienten tilaisuuksien järjestämiseen. Hostellivieraat voivat viettää aikaa yhteisessä oleskelutila Taxfreessä. Laivahostelli järjestää myös kaikille avoimia matkailuiltoja, kesäisin on bingoiltoja ja elävää musiikkia. Bore-laiva kuuluu Forum Marinumin museolaivastoon ja museon tuottama näyttely laivan historiasta on nähtävillä laivan komentosillalla ja ylimmillä kansilla.

Hostellijärjestö palkitsee vuosittain ansiokkaasti toimivan hostellin. Tunnustus on jaettu vuodesta 2004 alkaen ja se kulki vuoteen 2018 asti Vuoden hostelli -nimellä. Viime vuonna tittelin sai Tapion Tupa Kalajoelta. Bore sai äänestyksessä yhteensä lähes 600 ääntä.