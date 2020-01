Vesivoimala kuivattaa kosken Paimion Askalassa – Ely käynnistää neuvottelut veden palauttamisesta

Lilli Jokela

"Tilanne Askalankoskessa on nyt ihanteellinen, mutta useimmiten uoma on kuiva", Paimionjoki-yhdistyksen toiminnanjohtaja Sanna Vesa kuvaa. Ympäristövaikuttajien tavoitteena on saada Askalankoskelle ympärivuotinen ympäristövirtaama ja asiasta aletaan neuvotella Varsinais-Suomen ely-keskuksen johdolla.