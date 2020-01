Carnival Mardi Gras laskettiin vesille Turun telakalla

Carnival Cruise Linesin Mardi Grasin vesillelaskua juhlistettiin tänään perjantaina Meyer Turun telakalla. Valmistuessaan alus on Carnivalin laivaston suurin.

Mardi Gras luovutetaan lokakuussa, ja Carnival on ilmoittanut aluksen aloittavan toiminnan marraskuun 14. päivä Port Canaveralista Floridasta.

– Emme malta odottaa, että asiakkaamme pääsevät nauttimaan Mardi Grasista. Aluksesta tulee ainutlaatuinen, ja se jatkaa Carnivalin tarjoamien lomakokemusten evoluutiota, toteaa Carnivalin senior vice president Ben Clement tiedotteessa.

– Tämä laiva on valmistuessaan ensimmäinen nyt jo koiteltua LNG-propulsiojärjestelmää käyttävä risteilyalus Pohjois-Amerikan markkinoilla, ja siinä on useita muitakin kehittyneitä teknologioita. Yksi esimerkki on Bolt, maailman ensimmäinen laivaan rakennettu vuoristorata, sanoo Meyer Turun toimitusjohtaja Jan Meyer.

Toimitusjohtaja Jan Meyer toteaakin, että laivat ovat todellisia kelluvia älykaupunkeja.

– Rakennamme kaikki samat toiminnot kuin modernissa älykaupungissa olisi: sairaalat, IT-verkot, ravintolat ja kehittyneet ympäristöjärjestelmät – nyt vain laivaan maailman merille. Työ on erittäin vaikeaa, mutta lopputulos on todella hieno, kehaisee Meyer.

