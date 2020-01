Per-Olof Karlsson siirsi vastuun Aboa Maren johtamisesta eteenpäin

Aboa Maren merenkulun koulutuksen johtajana 18 vuotta toiminut Per-Olof Karlsson on jättänyt tehtävänsä 1.1.2020. Merenkulun koulutuksesta vastaa nyt merikapteeni (AMK) Micael Vuorio. Karlsson jatkaa kuitenkin Aboa Mare Ab:n toimitusjohtajana kunnes jää eläkkeelle kesällä.

Karlsson aloitti työsuhteensa 32 vuotta sitten Åbo Navigationsinstitutissa, josta tuli myöhemmin Aboa Mare.

– Aboa Mare on hyvissä käsissä. Merenkulun koulutus jatkuu ennallaan, ja kompassikurssi pidetään samana - steady as she goes. Pysymme kehityksessä mukana ja koulutus vastaa kysyntää. Digitalisaatio ja sen tuomat mahdollisuudet tulevat vaikuttamaan merenkulkuun yhä enemmän tulevaisuudessa, toteaa Karlsson Aboa Maren tiedotteessa.

Micael Vuoriolla on merimiesuraa takana 17 vuotta. Hän on työskennellyt sekä kotimaisilla että ulkomaisilla aluksilla. Koulutuksen pariin Vuorio siirtyi vuonna 2001, jolloin hänelle tarjottiin lehtorin virkaa Yrkeshögskolan Sydvästissä. Työuran ohessa Vuorio on opiskellut pedagogiikkaa ja suorittanut Teknologiaosaamisen johtamisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Merenkulun tuoreen johtajan tavoitteena on uudistaa Aboa Maren merenkulun koulutusta.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Tulevaisuus Aboa Maressa näyttää hyvin kiinnostavalta. Tästä alkaa vuosikymmen, jolloin koulutus siirtyy vanhasta uuteen. Meillä on hyvin kunnianhimoinen Simulator Road Map 2020–2030, jossa on määritelty miten kehitämme simulaattoreita tulevaisuudessa, sekä koulutuksen että tutkimus- ja kehitystyön puolesta. Tästä hyötyvät sekä omat opiskelijamme että varustamot ja meriklusterin yritykset. Merikapteenikoulutus tullaan uudistamaan Merikapteeni 2.0:ksi, joka on mahdollista nykysäännöstön puitteissa, jossa digitaalisilla työkaluilla on keskeinen rooli. Tekniikan koulutuksen määrää tullaan lisäämään niin tutkintokoulutuksissa kuin kurssitoiminnassa. Avainasemassa on juuri perustettu Tekniikan ja Merenkulun yksikkö ammattikorkeakoulu Noviassa, sekä paikallinen yhteistyö muiden kouluttajien kanssa, kertoo Vuorio tiedotteessa.

Koulutuskeskus Aboa Maressa on noin 400 merenkulun opiskelijaa, jotka opiskelevat sekä toisen asteen oppilaitos Axxelissa että ammattikorkeakoulu Noviassa. Koulutuskeskuksen jatkokoulutus- ja kotimaanliikenteenkursseille osallistuu lisäksi vuosittain noin 1 700 henkilöä. Aboa Marelle on myönnetty lupa aloittaa englanninkielinen merenkulun insinöörikoulutus, Bachelor of Engineering, syksyllä ammattikorkeakoulu Noviassa.