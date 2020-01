Tyks hyödyntää robottiavusteista kirurgiaa pään ja kaulan syöpien leikkauksissa – potilaan toipuminen nopeutuu

Tyksin korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka on alkanut hyödyntää robottiavusteista kirurgiaa viime vuoden lopulta lähtien. Tyksin mukaan leikkauksia tehdään samalla robotilla, jota urologia ja gynekologia ovat käyttäneet jo vuosia. Pään ja kaulan leikkauksissa käytettävät instrumentit ovat kuitenkin sirompia.

– Robottitekniikka mahdollistaa suun kautta sellaisten nielu- ja kurkunpääsyöpien leikkaamisen, joita ei perinteisillä instrumenteilla ole pystytty operoimaan, tai toimenpide on vaatinut huomattavan laajan avauksen, kuten leukaluun ja suunpohjan halkaisun, joka aiheuttaa pitkän toipumisen ja toiminnallinen lopputulos voi olla epätyydyttävä, osastonylilääkäri Heikki Irjala sanoo Tyksin tiedotteessa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Uudella tekniikalla päästään kirurgisesti kiinni papilloomaviruksen aiheuttamiin nielun alueen syöpiin, jotka ovat lisääntyneet Suomessa hurjaa vauhtia. Tyksistä kerrotaan, että tekniikkaa on kehitetty sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Suomessa näitä leikkauksia on tehty Oulussa ja Helsingissä muutamien vuosien ajan.

– Tuloksista ei omassa yksikössä voi sanoa, koska potilasmäärä on vielä ilman muuta liian pieni analyyseihin. Maailmalta on paljon julkaisuja, joissa potilaiden toipuminen on ihan oleellisesti parempaa kuin avoimen kirurgian aikakaudella, Irjala kertoo.