Etelä-Suomen sorateillä pintakelirikkoa – Suopohjantien nopeusrajoitusta laskettu Liedossa

Runsaat sateet ovat kurittaneet Varsinais-Suomen ja Etelä-Suomen sorateitä, ja monin paikoin alueen teillä on jo pintakelirikkoa, Varsinais-Suomen Ely-keskus tiedottaa. Heikkokuntoisimmille teille on levitetty hätäapuna mursketta.

Ely-keskuksen mukaan Suopohjantiellä Liedossa nopeusrajoitusta on jouduttu alentamaan 50 kilometriin tunnissa. Huonokuntoiselle tielle on laitettu kuopista ja kelirikosta varoittavat merkit. Tie on Ely-keskuksen alueen vilkkain soratie, jonka liikennemäärä on noin 800 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Vilkasliikenteisen soratien hoitaminen on Ely-keskuksen mukaan haastavaa jatkuvilla sadekeleillä. Syksyn aikana tietä on tasattu useampaan otteeseen ja pahimpiin kohtiin on levitetty mursketta.

Kuljettajien ajonopeudet sorateillä yleensä kasvavat heti parannustöiden jälkeen. Kova vauhti edesauttaa märän soratien kunnon heikkenemistä uudelleen, sillä kelirikkomurske siirtyy nopeasti ajoradan reunoille.

Tien liikennemäärät ja merkitys ovat vuosien saatossa kasvaneet. Yleensä sorateiden liikennemäärät ovat alle 300 ajoneuvoa vuorokaudessa. Ely-keskuksesta kerrotaan, että liikennemäärät rasittavat soratien pintaa enemmän. Kun tämä yhdistetään poikkeuksellisiin keliolosuhteisiin, ei sorateitä pystytä pitämään koko ajan liikennettä tyydyttävässä kunnossa.

Ely-keskus muistuttaa, että haastavissa keliolosuhteissa tienkäyttäjät voivat itse vaikuttaa soratien kuntoon ajamalla hiljempaa, vaikka tie olisikin hoidon jälkeen paremmassa kunnossa.