Naantali hahmottelee Luonnonmaalle mittavaa leirintäkeskusta

Naantalin kaupunki on teettänyt Luonnonmaalle suunnitelman leirintäkeskuksesta, jonka hahmotelmat ovat niin mittavia, ettei kaupunki uskalla itsekään ryhtyä arvioimaan, mitä Villan tilalle sijoitettu keskus tulisi maksamaan. Kaupunginjohtaja Jouni Mutanen (kesk) myöntää hankkeeseen tarvittavan niin mittavat hartiat, ettei kaupunki lähde sitä itse toteuttamaan. Mahdollisia investoijia onkin aluettu hanke Business Finlandin kautta aina pohjoismaita myöten.

Naantalin teetti kehityssuunnitelman siirtääkseen Kuparivuoren leirintäalueen pois nykyiseltä paikaltaan. Kuparivuoren leirintäalue on käynyt niin ahtaaksi, että jo nyt osa leirintämatkailijoista on ohjattu Villan tilalle, joka nykyisellään on liki rakentamaton.