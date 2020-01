Lounaspaikka: Trattoria pyrkii mahdollisimman pieneen hävikkiin

– Lounaalla käy keskimäärin 200 asiakasta päivässä. Huippupäivinä reilusti enemmänkin, kertoo keittiöpäällikkö Toni Vanhala.

– Mukavasti käy ihmisiä purkutöistä ja toriparkista huolimatta, toteaa ravintolapäällikkö Susanna Lehtelä-Lekari.

Trattoria-ravintoloita on viisi ympäri Suomen. Kevään aikana viisi ravintolaa yhdistävät lounaslistansa.

– Olemme niin sanotusti pilottipaikka, ja olemme kokeilleet rohkeasti eri makuja. Nyt tiedämme hyvin, mitkä ruoat toimivat ja huhtikuun alusta kaikista Trattorioista saa samaa lounasta, Vanhala sanoo.

Hän on huomannut, että erityisesti kana maistuu lounasaikaan.

– Keitoista esimerkiksi metsäsienikeittoa menee paljon. Kana on ehdoton suosikki ja maukkaat kasvislisukkeet. Myös kala maistuu suomalaisille, Vanhala sanoo.

Riitta Salmi Lounaalla on tarjolla päivittäin kolme eri vaihtoehtoa.

Trattoriassa on päivittäin kolme eri lounasvaihtoehtoa. Voi valita salaattipöydän tai kotiruokalounaan, johon kuuluu salaattipöytä sekä keitto. Päivittäin on myös vaihtuva pizza. Kaikkiin annosvaihtoehtoihin kuuluu kahvi ja tee sekä jälkiruoka. Lounasaikaan ala carte -listalta voi myös tilata.

Haastattelupäivänä kotiruokalounaaksi on paistettua lohta, kukkakaalia ja romanescoa sekä tzatzikia. Päivän keittona on kasvisminestrone ja päivän pizza on broileria ja halloumia. Päädymme maistamaan selkeästi ravintolan suosituinta vaihtoehtoa, eli kotiruokalounasta.

Aluksi täytämme lautasen runsaasta salaattipöydästä, johon kuuluu muun muassa vihersalaattia, savulohi-perunasalaattia, chorizo-pastasalaattia, hedelmäsalaattia, erilaisia juustoja ja leipää.

Salaattipöydän antimista saa jo hyvin vatsan täyteen. Kotiruokalounaan lohi mennään noutamaan suoraan kokilta ja lohen viereen saa itse annostella perunaa ja lämpimiä kasviksia.

Pöydistä löytyy vesipullot, mutta hanasta on saatavilla myös suodatettua vettä ja hiilihapollista vettä.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Kala on maukas ja mehevä. Tzatziki sopii annokseen mainiosti. Annos on juuri sopivan kokoinen, eikä olo ole ähkyinen niin kuin usein buffetlounaalla saattaa käydä. Lounaan kruuna pieni pala mustikkakakkua ja kahvi. Teen juojille valikoima on erittäin laaja ja saatavilla on niin pussi- kuin irtoteetäkin useissa eri mauissa.

Ravintola huomioi erityisruokavaliot.

– Gluteenitonta saa aina pyytämällä ja kaikki on räätälöitävissä. Kaikki on mahdollista saada vegaanisena tai maidottomana, Lehtelä-Lekari kertoo.

Riitta Salmi – Mukavasti käy ihmisiä purkutöistä ja toriparkista huolimatta, sanoo ravintolapäällikkö Susanna Lehtelä-Lekari.

Trattoria pyrkii mahdollisimman pieneen hävikkiin ja annoslautanen onkin kooltaan suhteellisen pieni.

– Pienemmällä lautasella pyrimme pienentämään hävikkiä, koska usein nälkäisenä tulee otettua liikaa ruokaa lautaselle. Ruokaa saa hakea lisää ja kokilta saa vaikka heti pyytää lautaselle toisenkin lohenpalan, Toni Vanhala kertoo.

– Lautashävikkimme on lähes olematonta, Lehtelä-Lekari sanoo tyytyväisenä.

Niinä päivinä, kun ruokaa jää yli Trattoria hyödyntää ResQ Club-sovellusta. Sovelluksen avulla ihmiset voivat ostaa ravintoloiden ylijäämäruokaa edulliseen hintaan.

– ResQ toimii todella hyvin ja kaikenikäiset hakevat sitä kautta ruokaa, Toni Vanhala iloitsee.

Sisustukseltaan Trattoria on tunnelmallinen ja pöydissä on tuoreita kukkia.

– Haluamme, että lounashetki on muutakin kuin tarveruokailua ja vatsantäytettä. Ruokailun jälkeen astiat voi jättää pöytiin, me korjaamme ne. Haluamme tarjota kiireettömyyden tuntua lounaalla, Susanna Lehtelä-Lekari sanoo.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.