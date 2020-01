Raisiolaisen Annu Saaren elämä on ollut häiden jälkeen yhtä juhlaa

Annu Saaren elämä sai uuden suunnan omien häiden jälkeen. Saari juhli miehensä ja läheistensä kanssa häitään toukokuussa 2018 Kuninkojan Wanhalla koululla. Pariskunta hoiti kaiken itse kutsuja, ruokia ja juhlapaikan koristelua myöten. Juhlien järjestäminen ja toteuttaminen oli rankkaa, mutta Saari nautti suunnattomasti ideoinnista ja suunnittelusta. Häiden jälkeen olo oli tyhjä.

– Mietin, että siinäkö se nyt oli. Olin ostanut kaikki somisteet häitämme varten, ja aloin miettiä, että mitä jos muiden ei tarvitsisikaan ostaa kaikkea vaan ne voisi vuokrata. Ei ole mitään järkeä, että kaikki ostavat samat Ikean tuikkulasit ja maljakot, joilla ei tee häiden jälkeen mitään, Annu Saari kertoo.

Ideasta kehittyi nopeasti yritys. Kesäkuun alussa Saarella oli pystyssä somistamo, jonka varasto mahtui aluksi pariskunnan olohuoneen nurkkaan.

– Lähdin liikkeelle omien häiden tavaroilla, kuten lyhdyillä ja tuikuilla. Ensimmäinen vuokraus solmittiin kaksi viikkoa sen jälkeen, kun olin laittanut tiedon Facebookiin.

Yrityksen pyörittäminen oli Saarelle jo ennestään tuttua. Hän perusti ensimmäisen yrityksensä vuonna 2016 ollessaan sairauslomalla lähihoitajan työstä.

Toiminta lähti liikkeelle lemmikkien värikkäistä unipusseista, joita Saari oli ommellut omille marsuilleen. Kun hän laittoi niistä kuvia Facebookiin, muutkin innostuivat ja tilauksia alkoi sadella. Sittemmin tuotevalikoima on kasvanut ja kattaa nykyään unipussien lisäksi muun muassa unimajoja, -riippuja ja -tuubeja. Tuotteilla on kolmisenkymmentä jälleenmyyjää Suomessa.

Somistevuokraamon ja juhlasuunnittelun piti olla hauska sivutyö, jolla Saari voisi toteuttaa luovuuttaan osa-aikatyön ohella. Oma yritys ja asiakasmäärä kasvoivat nopeasti, ja kahden työn yhdistelmä alkoi käydä liian raskaaksi. Saari päättikin heittäytyä kokopäiväiseksi yrittäjäksi.

Nyt päivät täyttyvät paitsi juhlasomisteiden vuokrauksesta myös juhlien suunnittelusta ja toteutuksesta. Suurin osa juhlista on häitä, mutta mukaan mahtuu myös muita juhlia, kuten syntymäpäiviä ja ristiäisiä.

Tuotevalikoimaan kuuluu nykyään muun muassa lyhtyjä, tuikkulaseja, kynttilänjalkoja, maljakoita, tauluja ja kehyksiä, aterimia, koristevaloja, pöytäliinoja, tuolihuppuja, erilaisia somisteita, tekokukkia, juhlakaaria ja tarjoilukojuja. Saari suosii kierrätystä, ja siksi 80 prosenttia vuokrattavista tuotteista hankitaan käytettynä.

– Kulta on häiden kestosuosikki. Suosituimpia vuokrattavia ovatkin kultaiset aterimet ja tuolihuput. Niitä menee ympäri Suomea.

Somisteilla ja juhlapaikan koristelulla on suuri merkitys tunnelmaan. Harva juhlapaikka on itsessään niin juhlava, ettei se kaipaisi koristelua. Saaren kokemuksen mukaan somistus on kuitenkin se viimeisin asia, mitä häihin hankitaan. Silloin voi olla jo myöhäistä saada haluamiaan koristeita ainakaan, jos ne pitää tilata ulkomailta.

– Hääsomisteiden vuokrauksesta kannattaa sopia vuotta, viimeistään puoli vuotta ennen juhlaa, jotta saa haluamansa. Vuokrauksessa on se hyvä puoli, ettei tavaroita tarvitse ostaa, ja toisaalta yrittää myydä juhlan jälkeen. Vuokrattavien asioiden määrää on myös helppo muuttaa, jos esimerkiksi oma mieli tai juhlavieraiden määrä muuttuu.

Osa asiakkaista vuokraa somisteet ja hoitaa juhlapaikan koristelun itse. Toiset haluavat koko paketin eli suunnittelun, somisteiden kuljetuksen, juhlapaikan koristelun ja loppusiivouksen.

– Harva ymmärtää, kuinka paljon koristeluun menee aikaa. Omien häidemme tilan koristeluun meni koko perheen voimin neljätoista tuntia, kun olin niin tarkka jokaisesta kulmasta ja yksityiskohdasta. Juhlatila kokikin täydellisen muutoksen.

Osaa juhlapaikoista pääsee koristelemaan vasta juhlapäivän aamuna ja tila pitää olla siivottuna seuraavana aamuna.

– Etenkin näissä tapauksissa koristelu ja siivous jätetään ammattilaisille, jotta voidaan itse nauttia juhlasta ja häiden jälkeisestä aamusta, Saari sanoo.

