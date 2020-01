Aidan korjaustyö haittaa liikennettä Koulukadulla

Aidan korjaustyö sulkee vasemmanpuoleisen ajokaistan Koulukatu kuuden kohdalla torstai-iltapäivään saakka. Jalankulkuväylä on suljettu ja ohjattu kadun toiselle puolen. Töitä tehdään paikalla päivittäinen aamuyhdeksästä iltapäiväkolmeen. Töistä on haittaa Pohjolan suuntaan ajettaessa. Paikalla on liikenneopasteet ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa.