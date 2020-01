Turun NMKY on vuoden verran harjoittanut katusovittelua Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueella, ja kokemukset mallista ovat olleet hyviä. Katusovittelu on nuorten välisten ristiriitojen ja konfliktien selvittelyyn kehitetty malli. Mallin tavoitteena on nuorten pysäyttäminen konfliktitilanteessa, mahdollisuus vastuunottoon, sovintoon pääsemisen mahdollistaminen ja korjaavien toimenpiteiden miettiminen yhdessä.

Turussa ei ollut ennen NMKY:n hanketta lainkaan katusovittelua, josta on saatu hyviä kokemuksia muualla Suomessa, etenkin pääkaupunkiseudulla.

Katusovittelussa ristariita- tai konfliktitilannetta on nuorten kanssa selvittämässä koulutettu katusovittelija eli hanketyöntekijä, joka on kasvatusalan ammattilainen.

Turussa poliisi otti katusovittelun hyvin vastaan ja on kiinnostunut asiasta.

– Poliisin tietoon tulee paljon nuorten välisiä tilanteita, jotka eivät välttämättä ole kärjistyneet rikoksiksi asti, mutta joissa ulkopuolinen puuttuminen voi auttaa. Alle 15-vuotiaat puolestaan eivät ole rikosoikeudellisesti vastuussa teoistaan, joten katusovittelu tuo heidän tilanteisiinsa uuden toimintamallin poliisin puhuttelun lisäksi. Sovittelussahan tavoitteena on nimenomaan tilanteen korjaaminen osapuolten yhteisesti sopimalla tavalla. Saman pöydän ääressä istuminen auttaa myös ymmärtämään toista osapuolta ja ottamaan omaa vastuuta konfliktista, Turun NMKY kertoo tiedotteessaan.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Turussa NMKY:n katusovitteluun ohjautuu nyt alaikäisten soviteltavia juttuja sekä kouluista että poliisilta. Osa jutuista sovitellaan NMKY:llä puhtaasti katusovitteluna niin, että sovittelijoina ovat katusovittelijat. Osa jutuista on yhteistyösovitteluja sovittelutoimiston ja poliisin kanssa.

– Kaikkein tärkeintä sovittelutyössä on kuulla, että nuoren olo parani sovittelun jälkeen ja että sovittelusta oli hyötyä tilanteessa. Joissakin tilanteissa pelkästään osapuolten tapaamiset erikseen ovat riittäneet tilanteen helpottumiseen. Joillekin taas koko prosessin loppuunvieminen ja kirjallinen sovittelusopimus ovat tärkeitä. Jos sovittelu jostain syystä keskeytyy, katusovittelijat pohtivat muita keinoja nuoren auttamiseksi. Ketään ei jätetä yksin, vaan apua tarjotaan aina, NMKY:ltä kerrotaan.

Lue myös: Lasten riitoja ja kiusaamista ratkotaan jo kouluissa – seuraavaksi NMKY aloittaa Turussa katusovittelun