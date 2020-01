Paimion Yrittäjät valittiin vuoden 2019 paikallisyhdistykseksi

Varsinais-Suomen Yrittäjät on valinnut Paimion Yrittäjät vuoden 2019 paikallisyhdistykseksi. Paimion Yrittäjissä on reilut 200 jäsentä. Valintaa perusteltiin yhdistyksen aktiivisella toiminnalla ja sen kehittämisellä sekä kasvavalla jäsenmäärällä. Kiitosta sai myös yhdistyksen tekemä yhteistyö Paimion kaupungin kanssa.

– Palkinnon voittaminen on ihan mahtava juttu! On hienoa saada tunnustusta tehdystä työstä puheenjohtajana ja koko yhdistyksen kesken. Tämä varmasti vahvistaa yhdistyksessämme tunnetta, että teemme oikeita asioita, Paimion Yrittäjien puheenjohtaja Salla Axelin toteaa Varsinais-Suomen Yrittäjien tiedotteessa.

Palkintona annettu 500 euron toimintatuki luovutettiin Yrittäjien risteilyllä tänään sunnuntain. Valinnan paikallisyhdistyksestä teki Varsinais-Suomen Yrittäjien vaalivaliokunta.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Paimion Yrittäjät on aktiivinen paikallisyhdistys. On hienoa, että jäsenmäärä nousee ja toimintaa kehitetään jatkuvasti. Avoin viestintä ja toimiva yhteistyö kaupungin kanssa olivat myös tärkeitä asioita voittajaa valitessamme, vaalivaliokunnan puheenjohtaja Lasse Lintervo toteaa tiedotteessa.

Paimion Yrittäjät panostavat toiminnassaan jäsenistön aktivoimiseen esimerkiksi viime vuonna perustettujen tiimien kautta.

– Ajatuksenamme on, että myös hallituksen ulkopuoliset jäsenet pääsevät aiempaa enemmän suunnittelemaan toimintaa ja tekemään yhdessä asioita. Tätä tiimityöskentelyä kehitämme yhä paremmaksi ensimmäisen koevuoden opeilla. Jatkossa on tarkoitus myös tehdä entistä enemmän yhteistyötä muiden paikallisyhdistysten kanssa. Tulossa on tapahtumientäyteinen vuosi, Axelin kertoo.