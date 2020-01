Keskustan valtuustoryhmä vaatii päätöstä torin sulanapidosta valtuuston käsittelyyn

Keskustan Turun valtuustoryhmä päätti perjantaina vaatia, että kaupunginhallituksen päätös torin sulanapidosta on saatava valtuuston käsittelyyn.

– Sopimus on turkulaisten etujen vastainen. Tehty päätös antaa mahdollisuuden rakenteelliselle korruptiolle. Asian valmisteluun liittyy myös paljon epämääräisyyksiä ja tarkoitushakuista tietoa, jolla luotiin vääriä mielikuvia”, valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Jarmo Laivoranta (kesk) linjaa valtuustoryhmän tiedotteessa.

Keskusta katsoo, että kun sopimuksen kaupunginhallituksessa hyväksyneet ryhmät eivät edusta valtuuston enemmistöä, tulee varmistaa, hyväksyykö valtuuston enemmistö tehdyn sopimuksen ja mitä mieltä enemmistö on valmistelusta, joka herättää epäluottamusta.

Keskustan valtuustoryhmä toivoo, että asian vaatiminen valtuuston käsittelyyn saa kannatusta muilta ryhmiltä.

Kokoomus ja Sdp muodostavat kaupunginhallituksessa käytännössä enemmistön, vaikka niillä on valtuustossa on yhteensä vain 29 paikkaa. Kaupunginhallituksessa hävinneillä puolueilla on 32 valtuutettua. Turun valtuustossa on 67 paikkaa, mutta Rkp:llä, kristillisdemokraateilla, sinisillä tai Järjen äänellä ei ole paikkaa kaupunginhallituksessa.

Turun kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina kuukausitolkulla pähkäillyn palvelusopimuksen kaupungin ja Turun Toriparkki Oy:tä lähellä olevan Tori Energia Oy:n (TOE:lle) kanssa. Sopimus koskee kauppatorin alueen liukkaudentorjuntaa ja lämmitystä.

Ratkaisu syntyi äärimmäisen niukasti eli kolmen 7–7-äänestyksen päätteeksi.

Kaupunginjohtaja Minna Arven (kok) esittämän palvelusopimuksen takana olivat kokoomus ja Sdp. Vastaan olivat vihreät, Vasemmistoliitto, Perussuomalaiset ja keskusta. Äänestystuloksen ratkaisi puheenjohtaja Lauri Katteluksen (kok) myönteinen kanta.

