Naantalin voimalaitoksen uusi savukaasulauhdutin vähentää polttoaineen käyttöä merkittävästi

Naantalin monipolttoainelaitoksessa marraskuun lopulla käyttöön otettu savukaasulauhdutin on osoittautunut tehokkaaksi.

Lauhdutin lisää kaukolämmön tuotantotehoa 30 prosenttia eli 60 megawattia monipolttoaineyksikössä lisäämättä kuitenkaan polttoaineiden kulutusta ja tehostaa energiantuotantoa. Valmetin toimittaman savukaasulauhduttimen toiminta perustuu biopolttoaineiden polton tuottaman kostean savukaasun lauhdutuksesta syntyvän energian hyödyntämiseen. Teknologian ansiosta aiemmin hukkaan mennyt lämpö saadaan otettua nyt talteen.

Lauhduttimella tuotettu lämpö korvaa pääosin aiemmin kivihiilellä tuotettua lämpöä. Se vastaa vuositasolla noin 600 kerrostalon kuluttaman lämmön määrää.

Investointi savukaasulauhduttimeen viekin yritystä kohti kivihiiletöntä energiantuotantoa.

– Olemme ottaneet savukaasulauhduttimella talteen lämpöä savukaasuista marraskuun lopulta lähtien. Lauhdutin on vähentänyt Naantalin voimalaitoksen polttoaineen käyttöä hyvin merkittävästi. Mikä parasta, savukaasulauhdutin on osaltaan vaikuttanut siihen, että talvikaudella huippulaitoksena toimivan, kivihiiltä polttoaineenaan käyttävän Naantalin kolmosyksikön käyntiaika on jäänyt hyvin vähäiseksi. Teemme parhaillaan esisuunnittelua useasta eri vaihtoehtoisesta polusta, jotka johtavat kokonaisuudessaan kohti kivihiiletöntä tuotantoa laitoksillamme, Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n toimitusjohtaja Maija Henell kertoo tiedotteessa.

Lauhduttamalla talteen otettavan energian määrä on vuodessa noin 250–300 gigawattituntia.