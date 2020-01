Turku isännöi Itämeren ensimmäistä Swan European Regattaa heinäkuussa.

Swan-loistopurjeveneet lipuvat Turkuun ja Airistolle 7.–12. heinäkuuta. Aiemmin Englannin kanaalissa, Britannian Cowesissa järjestetty tapahtuma siirtyy Itämeren alueelle. Tavoitteena on parantaa tapahtuman tavoittavuutta pohjoiseurooppalaisten Swan-purjehtijoiden keskuudessa.

Swan-purjeveneet ovat pietarsaarelaisen Nautor-veistämön ylellisiä ja nopeita veneitä. Nautor on valmistanut yli 2 000 purjevenettä vuodesta 1966. Valtaosa nopeista lasikuituisista veneistä on edelleen merikunnossa. Vuodesta 1998 Nautor on ollut italialaisomistuksessa.

Turussa Nautorin Swan-regatta on järjestetty aiemmin kolme kertaa, vuosina 2006, 2012 ja 2016.

Jatkossa Swan European Regatta tullaan järjestämään vuosittain, ei enää joka toinen vuosi. Turun jälkeen regattaa isännöi vuonna 2021 Tukholma.

– Merellinen Turku ottaa Swan-purjehtijat avosylin vastaan. Turun Pursiseuran kokemus järjestelyistä takaa korkeatasoisen tapahtuman, joka näkyy koko Aurajokirannassa. Tulossa on kesän vilkkain tapahtumaviikko, jolloin Merikeskuksen alueen tapahtumat houkuttelevat turkulaisten lisäksi matkailijoita myös kauempaa, yhteysjohtaja Antti Kirkkola hehkuttaa Turun kaupungin tiedotteessa.

Turun Sanomat hyppäsi kyytiin, kun 90 Swan-alusta kisaili Airistolla heinäkuussa 2016.

Turun ja Airiston tarjoamat puitteet ovat vakuuttaneet niin järjestäjän kuin purjehtijatkin. Purjehdusolosuhteet kilpailemiseen ovat sopivan haastavat ja regattasataman sijainti aivan kaupungin sydämessä ainutlaatuista.

– Olemme ylpeitä ja iloisia siitä, että Nautor on jälleen kerran valinnut meidät järjestäjiksi. Tällä kertaa yhden koko purjehdusmaailman tunteman aina vuodesta 1980 järjestetyn kilpailun siirtyessä Itämeren alueelle. Nautor on vaativa yhteistyökumppani ja haluaa tarjota Swan-purjehtijoille korkean tason järjestelyt niin merellä kuin maissa, Turun Pursiseuran kommodori Samuli Salanterä kommentoi Turun kaupungin tiedotteessa.