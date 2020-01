Åbo Akademi mukana ulkoministeriön paneelien sarjassa – myös kansalaiset pääsevät puhumaan ulko- ja turvallisuuspolitiikasta

Ulkoministeriö järjestää osana ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon valmistelua yliopistokiertueen. Paneelikeskustelut ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspolitiikan aiheista järjestetään alkuvuoden aikana viidessä eri yliopistossa. Turun tilaisuus järjestetään Åbo Akademissa 2. maaliskuuta.

Ministeriön mukaan paneelit kokoavat saman pöydän ääreen ministeritason edustajia, virkamiehiä, asiantuntijoita sekä kansalaisyhteiskunnan ja yliopistomaailman toimijoita. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille teemoista kiinnostuneille, joten myös kansalaiset saavat mahdollisuuden osallistua keskusteluun.

Paneelikeskusteluita voi seurata verkossa sekä suorana että jälkeenpäin tallenteena. Lisätietoja tilaisuuksista julkaistaan ulkoministeriön Twitter- ja Facebook-tileillä.

Ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon laatiminen on kirjattu hallitusohjelmaan. Selontekoja on laadittu 1990-luvulta lähtien. Edellinen selonteko on vuodelta 2016.